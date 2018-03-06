海大航管系成立60周年　致力培養優秀海洋人才

國立台灣海洋大學航運管理學系今年邁入成立第60周年，今（6）日舉辦「系慶展幕拋彩儀式暨家正廳啟用典禮」，期望未來繼續推廣產學合作交流，為台灣培育更多人才。（張穎齊翻攝）

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國立台灣海洋大學航運管理學系自1958年創立後，成為全台第1個培養航運業、港埠與航政方面，經營與管理專業人才的科系，今年邁入第60周年，為了歡慶歷年來培養許多傑出海洋人才的成果，今（6）日舉辦「系慶展幕拋彩儀式暨家正廳啟用典禮」，期望未來繼續推廣產學合作交流，為台灣培育更多人才。

大航運管理學系主任盧華安表示，今年適逢航管立創系60週年，將舉辦多項慶祝活動，除了6日的「系慶展幕拋彩儀式暨家正廳啟用典禮」外，4月1日到5月31日也將舉辦一系列的「航運菁英講座」。

此外，海大在今年也將陸續推出「娘家盃運動大會」、「淨灘、趣味競賽、泡泡足球大賽」、「2018海商法學術研討會」、「60週年系慶紀念研討會」、「系慶感恩茶會、師生研究成果聯展」、「航管系60週年系慶大會暨聯歡晚會」等活動，歡迎民眾踴躍參加，一同為航管系60週年慶賀。

海大表示，為提升台灣航運業經營與管理領域之研究水準，已陸續在1990年成立航運管理學系碩士班、1997年設立博士班。為推廣在職進修、產學合作及交流，1999年成立航運管理碩士在職專班及學分班，2007年成立國際物流碩士在職專班，另外也招收進修推廣教育學士班，提供相關領域學生進修機會。

盧華安說，海大航運管理學系是國內第一所成立具有學士、碩士、博士班完整航運教育學制的領航學系，以航運及管理學方面專業知識為主要的教學內容，專業領域涵蓋航運經營與管理研究、港埠經營與管理研究、國際運銷管理研究等，為航政方面的經營管理，致力於培養專業人才。

(中時)

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