八通關古道雲龍段　笑靨迎春燦爛

八通關古道雲龍段，沿途笑靨花盛開，醒目燦爛。（沈揮勝攝）

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笑靨花細緻典雅。（沈揮勝攝）
八通關古道之雲龍瀑布高逾百米，壯觀美麗。（沈揮勝攝）
笑靨花迎春，片片雪白綴山崖。（沈揮勝攝）
知名景觀點「父不知子斷崖」，簡稱父子斷崖。（沈揮勝攝）
父子斷崖展望點。（沈揮勝攝）
從步道鳥瞰東埔一鄰部落。（沈揮勝攝）
步道壯觀險絕，但還算安全。（沈揮勝攝）
大眾化路線，遊客樂透。（沈揮勝攝）
景觀壯美，專業登山者嚮往。（沈揮勝攝）

攀登玉山主要入徑之一的「八通關古道」東埔至雲龍段，因峽谷壯觀、步程適中，向為信義鄉熱門健行路線，常見泡湯客結伴造訪父不知子斷崖、雲龍瀑布等知名景點，最近高山灌木「笑靨花」盛開，只見崖谷點綴片片雪白，美麗極了！

玉山國家公園管理處副處長林文和指出，從信義鄉攀玉山，可從塔塔加經排雲山莊、或由東埔借道八通關上山；兩步道因山友利用率高，管理處每年都花不少人力物力整修維護，以保通暢與安全。

尤其八通關古道東埔到雲龍段，原本應屬管制區，但因受歡迎，玉管處因應溫泉飯店業及旅遊業遊程安排需求，開放免申請通行到雲龍吊橋；由於非登山專業之一般遊客不少，步道設計與整修資源投入更多，路況常態保持得還不錯。

從東埔入口到雲龍瀑布僅4.2公里、到最佳拍照點「雲龍吊橋」也不過4.5公里，一般步程上山2個小時以內、返程不超過1個半鐘頭，極適半日遊。

林文和指出，不少旅行社、溫泉飯店業者安排遊客中午用餐後，下午1點多出發探訪，傍晚5點多回到飯店享受晚餐、泡湯解除疲勞，翌日再造訪彩虹瀑布；也有人反過來，首日下午先訪彩虹，翌日清晨進雲龍。

不過，玉管處提醒遊客，該古道以雲龍吊橋解說牌為界，再往內是生態保護區，需先申請許可才能夠進入。

除壯觀美麗的雲龍瀑布，沿途最有名的景觀點，莫過於距登山口1.5公里的父不知子斷崖，其名稱由來，取其地形險惡，即或父子結伴通行，也只能自保、無暇互相照應之意。

所幸在玉管處修建維護下，危險路段均設有欄杆和鐵鍊，已成「普級」健行步道。該段生態豐富，最常見植物為樹皮用以製作軟木塞的栓皮櫟、黑熊最愛吃的青剛櫟；目前笑靨花開得正燦爛。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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