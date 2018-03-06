不滿擴建火葬場 西屯里民抗議爆衝突

台中市府今天舉行「東海殯儀館殯葬設施擴建說明會」，民眾高舉抗議布條和看板。（盧金足攝）

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台中市議員楊正中和黃馨慧要求顧問公司讓居民撤簽，場面數度火爆。（盧金足攝）
台中市生命禮儀管理處處長劉振村表示，「東海殯儀館殯葬設施擴建說明會」，是收集民眾意見，改善相關設施。（盧金足攝）
氣憤的民眾拿著手機裡的影片，向市府官員和顧問公司表示火化場的煙天天這麼燒，生活環境受影響。（盧金足攝）
當地福聯里長馮進通說，旺日時車子都塞到家門口來，他們社區的權益在那裡？（盧金足攝）

台中巿生命禮儀館6日下午在福安兒童暨老人活動中心召開「東海殯儀館殯葬設施擴建說明會」，市議員黃馨慧、楊正中與近百名里民到場高舉白布條、看板抗議，激動高喊「反對違法擴建、遷移火葬場」，不滿布條寫著「擴建工程環評說明會」，台中市生命禮儀管理處處長劉振村解釋只有「更新工程」未擴建，民眾會後包圍顧問公司求撤簽名，一度造成火爆對立，後來妥協讓里民撤簽，暫平息紛爭。

台中市生命禮儀管理處處長劉振村表示，沒有擴大工程，沒有增加場館，只增建停車場空間和出與入的動線，更新焚化爐的設備，空汙設備改善，減少空汙和噪音問題，還會重新規畫動線，減少車隊進入社區的噪音，里民意見會做為後續規畫參考，提升優質殯葬環境。

「遇到旺日，周日一早起床，靈車和陣頭車子塞到門口來，送行哀樂響不停，請問你們心情會好嗎？」福瑞里長林添憶氣憤的說，車子塞到門口來，為何還要擴建？

黃馨慧表示，當地長年因火葬場焚化爐帶來空氣汙染、陣頭產生噪音及送葬車隊造成交通阻塞，為周遭的社區居民、學校師生、醫院病患帶來嚴重影響。

「火葬場屬嫌惡設施，市府生命禮儀館竟在尚未與地方取得共識即逕自計畫擴建！」黃馨慧抨擊，居民質疑「東海館擴建交通影響評估」預算71萬4000已遭議會刪除，現仍持續擴建作業，違反相關規定，屬違法擴建。

對此，劉振村解釋71萬經費是交通評估被刪除，目前執行的環評是2016年編列分多個年度實施的560萬元環評預算。

楊正中表示，以前火葬場位在東海附近是小台中的偏遠地區，現在升格後變成市中心，長遠之計是遷走，還想擴建騙當地民眾，妨礙住廿萬人大東生活圈的民眾生活，要求顧問公司讓民眾撤簽，不要幫顧問公司背書。

福聯里長馮進通、福瑞里長林添憶福強調，居民多數要求火葬場遷移、反對違法擴建、反空汙、反噪音、反交通阻塞，還給社區、學校、醫院安寧、優質的生活環境。

當地民眾抗議，若市府拒絕傾聽民意，堅持要擴建火葬場，不排除有更激烈的抗爭行動，拒絕火葬場，有民眾一度要衝到台上撕下布條，被員警阻止幸未造成衝突。

龍井區東海里長陳玉華關切火化焚化爐的機具空汙排放，是否有換裝計畫，東海里位在上風處一萬多名居民，焚化爐應有換新計畫。

(中時)

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