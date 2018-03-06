避談「黑白狗」風波 張韶涵：不低頭也不愛解釋

張韶涵不願再對「黑白狗」發文風波多做回應。（圖／取自《新浪娛樂》）

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中時電子報
張韶涵日前發文疑嗆黑人、范范。（圖／取自張韶涵微博）

張韶涵與范瑋琪（范范）不合傳聞傳了8年多，日前張韶涵發文：「黑白狗別亂叫博關注」，被對號入座認為是在指有「黑白配」之稱的范范與陳建州（黑人），張韶涵妹妹則代為解釋只是因離開兩隻毛小孩抒發感觸，張韶涵最近接受陸媒專訪，雖不願多談此事，但也強調自己的底線是不願對不對的事低頭，也不喜歡解釋私事。

張韶涵最近接受《新浪娛樂》專訪，談及過往被唱片公司冷凍那幾年，她澄清自己並非空白了3年，真正停工的時間只有6個月，最近她選擇參加《歌手》重返螢光幕，張韶涵表示：「我都希望從我自己的音樂裡面來跟大家溝通，我通常不太喜歡用其它的新聞或者緋聞來讓大家認識我」。

被問到「身為張韶涵」最辛苦的是什麼？她拿出自己過去在《MVP情人》的台詞說「不要輕言放棄，否則對不起自己」，坦承自己拚命三娘的個性很累，但她的原則就是不能對不對的事情低頭，「比如有些人說，你就哭一下吧，你哭一下博個版面就行了。我做不到，不好意思」。

出道多年，張韶涵不認為自己因此變得「複雜」，更吐露曾有朋友跟她說：「妳呀，就是太真了，妳這樣反而不好，不適合現在的社會」，而她則覺得自己的堅持讓她活得比過去更開心，被問到「黑白狗」風波，工作人員則代為表示張韶涵希望專注於音樂，不想再對傳聞帶出不必要的風向，拒絕回應。

(中時電子報)

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