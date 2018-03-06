電器、3C產品不分家 後天上路

2018年03月06日 16:52 工商 陳鷖人

廠商、消費者注意，家電、3C產品商標8日起即將統一。經濟部修改「電器及電子商品標示基準」，8日正式生效，未來家電及3C產品採相同商標，僅區分為硬體、軟體、零組件及耗材三大類。

商業司長李鎂表示，以往家電、3C產品分別遵照不同商標方式，兩種商標方式下又5種不同分類，標示方式繁瑣。因數位化資通訊產品整合趨勢，兩種產品越來越難區分，且相關產品日趨輕薄短小，因而簡化、統一商標。

原本兩項商品商標方式分別適用「電器商品標示基準」、「資訊、通訊、消費性電子商品基準法」，經過一年緩衝期後，兩種商標將統一。

李鎂說明，新制家電、3C產品統一商標，分成硬體、軟體、零組件及耗材三大類外，新制還增訂，硬體商品如有顯示器，商標資訊可透過螢幕呈現。舉例來說，iPhone手機背面現在印有商品規格資訊，未來可以取消，透過螢幕顯示即可。

李鎂補充道，產品商標雖可透過螢幕呈現，不過仍應在內外包裝或說明書上載明操作方式。

李鎂接著說，考量到現在產品越做越小，原規定要在商品上的標示，未來可以標示在內外包裝或說明書上即可，且原本需要重複標示事項，也不用再重複標示。

李鎂指出，流通於市場成列販售後，商品就需要遵照商標法的規定，新措施上路後3月8日以後在市面上流通的商品就必須適用新措施，已流通在市面上的商品就可依照舊制。

廠商需注意的是，未來未按照新制標示，將會有罰則。李鎂表示，待新制上路後，違法廠商會先給予30天緩衝期改正，屆期未改正將開罰2萬元以上至20萬元以下，得連續罰至改善為止。

(工商)