竹市子宮頸癌疫苗校園接種6日起跑

為防範子宮頸癌守護市民健康，新竹市衛生局6日啟動國1女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴接種活動。（陳育賢攝）

友善列印
中時
為防範子宮頸癌守護市民健康，新竹市衛生局6日啟動國1女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴接種活動。（陳育賢攝）

為防範子宮頸癌守護市民健康，新竹市衛生局6日啟動國1女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴接種活動，計有2400名國中女生受惠，同時也推動「1234防癌非難事」，為孩子健康把關。

市長林智堅表示，子宮頸疫苗市價約1萬元，感謝議會編列預算支持，與市府共同為孩子健康把關。此次市府是與國軍新竹醫院、新中興醫院合作，推動「1234防癌非難事」，針對全市國「1」女生，巡迴「20」所國中，從今年「3」月開始，施打「4」價子宮頸疫苗。

他說，子宮頸癌疫苗對女性健康格外重要，比起抹片檢查有更積極預防效果，中央也正研擬補助全國國1女性免費接種疫苗，竹市疫苗政策走在前頭，讓孩子優先受惠，只要設籍新竹市的國1女生，就可以免費施打子宮頸疫苗，若先前有疑慮未施打，之後也可於國2及國3補接種。

新竹馬偕醫院院長蘇聰賢指出，透過衛教推廣，子宮頸癌近年死亡率大幅下降，但罹患率仍高，長年來推廣的子宮頸抹片檢查僅能協助提早治療，但子宮頸疫苗對於HPV疾病、子宮頸癌具有90％以上的預防效果，且疫苗男女皆可施打，防範子宮頸癌與HPV病毒感染。

衛生局同時也呼籲30歲以上女性市民至衛生所篩檢，為獎勵參與，參加民眾可領取精美宣導品，還能參加「做篩檢、抽萬金」活動，第1大獎有1萬元，活動至11月15日止。詳情可電洽03-5355191轉328衛生局國民健康科官小姐。

(中時)

低頭族「肩頸頂扣扣」 當心肌筋… 它被美國列為一級抗癌食材 成為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。