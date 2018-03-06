竹市子宮頸癌疫苗校園接種6日起跑

2018年03月06日 16:52 中時 陳育賢

為防範子宮頸癌守護市民健康，新竹市衛生局6日啟動國1女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴接種活動。（陳育賢攝）

為防範子宮頸癌守護市民健康，新竹市衛生局6日啟動國1女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴接種活動，計有2400名國中女生受惠，同時也推動「1234防癌非難事」，為孩子健康把關。

市長林智堅表示，子宮頸疫苗市價約1萬元，感謝議會編列預算支持，與市府共同為孩子健康把關。此次市府是與國軍新竹醫院、新中興醫院合作，推動「1234防癌非難事」，針對全市國「1」女生，巡迴「20」所國中，從今年「3」月開始，施打「4」價子宮頸疫苗。

他說，子宮頸癌疫苗對女性健康格外重要，比起抹片檢查有更積極預防效果，中央也正研擬補助全國國1女性免費接種疫苗，竹市疫苗政策走在前頭，讓孩子優先受惠，只要設籍新竹市的國1女生，就可以免費施打子宮頸疫苗，若先前有疑慮未施打，之後也可於國2及國3補接種。

新竹馬偕醫院院長蘇聰賢指出，透過衛教推廣，子宮頸癌近年死亡率大幅下降，但罹患率仍高，長年來推廣的子宮頸抹片檢查僅能協助提早治療，但子宮頸疫苗對於HPV疾病、子宮頸癌具有90％以上的預防效果，且疫苗男女皆可施打，防範子宮頸癌與HPV病毒感染。

衛生局同時也呼籲30歲以上女性市民至衛生所篩檢，為獎勵參與，參加民眾可領取精美宣導品，還能參加「做篩檢、抽萬金」活動，第1大獎有1萬元，活動至11月15日止。詳情可電洽03-5355191轉328衛生局國民健康科官小姐。

(中時)