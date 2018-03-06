2018清水馬拉松 即起報名享早鳥價

2018年03月06日 16:53 中時 陳淑娥

清水馬拉松嘉年華獲得廣大迴響，參加民眾一年比一年多，圖為去年參賽盛況。（陳淑娥翻攝）

年底因適逢選舉活動，台中海線大型路跑「2018清水馬拉松嘉年華」，將提早於11月4日開跑，即日起至8月31日止接受報名，5月31日前可享早鳥價，台中市副議長張清照歡迎大家一起「快樂向前跑」。

清水馬拉松嘉年華由熱愛跑步的前台中市議長張清堂發起、現任副議長張清照主辦，是海線的大型路跑活動，2016年第1屆有2400多人參加，2017年第2屆增至2800多人，由於路跑風氣盛行，今年預計將吸引3000人共襄盛舉。

張清照表示，清水馬拉松前2屆於12月31日登場，今年因遇到年底有選舉活動，所以提早在11月4日舉辦，他強調，健康是自己的，歡迎老面孔、新朋友一起挑戰，邊跑步邊欣賞海線優美景觀，大家為了健康一起「快樂向前跑」，議員張瀞分、李榮鴻、張廖乃綸、羅永珍、賴義鍠等也舉牌贊聲。

活動分成健康路跑組、競賽組、半程馬拉松組及全程馬拉松組4個組別，從清水紫雲巖前廣場出發，沿途可欣賞鰲峰山與高美溼地的自然景色等，即日起接受報名，8月31日截止，5月31日前可享早鳥優惠價。

凡報名者可獲保險、小毛巾、紀念衫、完成獎牌、完成證書、伴手禮及餐飲等，報名網址https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=633或洽詢副議長張清照服務處，電話:04-26223127。

(中時)