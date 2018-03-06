夫妻檔網路佯裝賣手機 三方詐騙得手25餘萬元

刑事局將梁姓夫妻檔依詐欺罪嫌移送法辦。(林郁平攝)

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警方查扣到行動電話、存摺、提款卡、預付卡申請書、租賃契約書等證物。(林郁平攝)

台南一對梁姓夫妻檔，在臉書、旋轉拍賣、蝦皮拍賣等網路平台，宣稱販售全新產品售後保固、僅二手價的iPhone手機、遊戲點數卡等商品吸引消費者，要求被害人利用面交方式，先行支付交易款項，或將款項匯入指定的帳戶，商品須等候數天後方可拿到貨品，但被害人在付完款項後，均未收到產品，聯繫賣家無回應，才驚覺遭詐騙。

警方調查，從去年9月起至上個月，至少有25人被騙，總計遭詐騙約25萬餘元。刑事局偵查第九大隊與桃園大溪分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官吳子新指揮偵辦。

經警方多月追查，發現嫌犯使用的帳號為梁姓夫妻所使用，2人曾多次聯手以同樣手法惡意詐欺民眾牟利，為了吸引買家上鉤，夫妻刊登販賣iPhone手機的虛偽訊息，以每天限量發售、限時搶購名義騙人。

被害買家上當後，梁姓夫妻再轉向另一手機網拍賣家下單購買較低價二手產品，待賣家提供匯款帳戶後，再將金融帳戶轉交被害商品買家以高價匯款，造成買家損失，賣家金融帳戶遭凍結，犯嫌因而獲利之三方詐騙手法。

警方發現，買家匯款後，梁姓夫妻與賣家約定面交，告知賣家自己匯了超額的錢，要求以現金退還，且面交取得的商品再變賣第三人換取現金。當多名賣家日後要提款時，發現帳戶已遭警示凍結，無法進行交易，才驚覺梁嫌匯款金額為詐騙贓款。

刑事局將梁姓夫妻檔查緝到案，查扣犯案用行動電話5支、存摺4本、提款卡、預付卡申請書、租賃契約書等證物。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時)

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