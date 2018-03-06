傳替川普墊偷吃A片女星封口費 律師怨：欠我380萬！

2018年03月06日 16:39 中時電子報 李靖棠

據美國《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）報導，再傳出川普偷吃並支付封口費後，傳聞其私人律師柯恩日前與友人在飯局中抱怨，指稱他替川普自掏腰包墊了這筆「封口費」，卻至今都未收到川普的候補款項，讓他覺得非常不滿、認為川普欠他13萬美元（約384.5萬台幣）！

先前由《華爾街日報》（The Wall Street Journal）踢爆，藝名為丹尼爾（Stormy Daniels）的美國成人片女星柯立福（Stephanie Clifford），聲稱自己於2006年，在一場充滿政商名流的高爾夫活動上遇見了川普。此時的他，剛與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）新婚一年的時間。並從川普私人律師柯恩（Michael Cohen）手中，獲得高達13萬美元（約384.5萬台幣）的「封口費」。雖然雙方都極力對外否認，但此醜聞已成為美國媒體緊咬不放的重要話題之一。

川普的私人律師：麥可柯恩。（圖/美聯社）

現年38歲的史蒂芬妮·柯立福，出生於美國路易斯安那州，是一名現役情色片演員、編劇兼導演，過去曾是名街頭舞蹈工作，從2002年5月起，加盟邪惡影像（Wick Pictures）公司後，開始其豔星道路。除了在情色片取得諸多獎項與肯定外，她亦跨足電影與音樂領域，曾獲當紅樂團魔力紅（Maroon 5）邀請，成為其音樂影片中的女主角。

現年38歲、美國知名A片女星柯立福（圖右），被美媒爆料指出，她於前年總統大選前曾收受川普（圖左）陣營的「封口費」。（圖/美聯社、達志影像/Shutterstock）

不過真正讓她聲名大噪的事情，應該是2010年宣布投入參選路易西安那州聯邦參議員，對抗連任多屆的資深參議員大衛·維特（David Vitter），雖最後並未真正出馬競選，卻讓她做足了公關與宣傳的效果。

美國成人片女星丹尼爾，與川普一夜情的傳聞仍持續不斷。（圖/美聯社）

對於此醜聞又一次被掀出炒熱，柯恩在美媒詢問之下，僅透過電子郵件回覆了「假新聞」一詞，就中止對外發表任何評論與回應。川普與白宮方面，對於新爆料也尚無任何回應，但無論事實走向如何，此件醜聞恐怕讓本就被多位女性控訴性騷擾的川普，對外公關形象又再一次重重摔落。

(中時電子報)