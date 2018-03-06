東京推銷農產 屏縣長邀日人產地一遊

2018年03月06日 16:37 中時 林和生

屏東縣長潘孟安（左2）為東京食品展「台灣館」剪綵揭幕。（屏縣府提供）

為行銷屏東美食、拓展國際市場，屏東縣長潘孟安率在地農特產廠商，前往日本參與東京食品展，6日幕張國際展覽館開展儀式上，潘強調，屏東是花果天堂，生產的優質產品深受好評，喜愛到台灣旅遊的日本朋友，一定要來屏東走走，「沒去過屏東，如同沒到過台灣」。

東京國際食品展是世界三大食品展之一，潘孟安每年皆親自帶隊赴日交流，與來自世界各地廠商分享解說，就是要把屏東好物行銷到全球。

上午包括駐日經濟文化代表處代表謝長廷、高雄市長陳菊、農委會主委林聰賢、外貿協會董事長黃志芳等人皆出席「台灣館」剪綵揭幕；潘孟安表示，今年台灣館是歷年規模最大，屏東作為台灣重要糧倉，自然不會缺席。

屏東縣共有9家農特產廠商參展，包括台灣特有牛樟茶、深受日本女性喜愛的鱉產品，以天然食材紅麴；胡蘿蔔素及梔子研發出的彩色粉圓，深受受東京迪士尼樂園青睞採用，還有台灣健康醋，素香鬆、鱈魚鬆、芝麻醬、黑麻油及各式的海產加工食品等，展現屏東美食多元特色。

首日攤位人潮即絡繹不絕，潘孟安說，屏東境內面山環海，氣候環境極適合花果生長，除是農業生產重鎮，也是食品加工的重要基地，希望透過國際大型食品展，能為農漁民及廠商帶回滿滿訂單。

(中時)