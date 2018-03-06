瑞芳也有熊讚？ １８隻泰迪熊萌翻遊客

2018年03月06日 16:57 中時 張穎齊

瑞芳區公所今年再次與台灣泰迪熊協會合作「樂活熊城市嘉年華」，在瑞芳火車站前廣場擺放15隻「瑞芳熊讚」，邀請民眾一同來拍照打卡。（張穎齊翻攝）

瑞芳區公所今年再次與台灣泰迪熊協會合作「樂活熊城市嘉年華」，在瑞芳火車站前廣場擺放15隻「瑞芳熊讚」，邀請民眾一同來拍照打卡。（張穎齊翻攝）

瑞芳區公所今年再次與台灣泰迪熊協會合作「樂活熊城市嘉年華」，在瑞芳火車站前廣場擺放15隻「瑞芳熊讚」，邀請民眾一同來拍照打卡。（張穎齊翻攝）

瑞芳區公所為推廣觀光旅遊，今年再次與台灣泰迪熊協會合作「樂活熊城市嘉年華」，今（6）日將歐洲、美洲、亞洲、非洲等15個國家泰迪熊安置在瑞芳火車站前廣場，展期至5月30日止，遊客們一出火車站看到泰迪熊，驚呼連連，盡管下著綿綿細雨，仍然冒雨搶拍泰迪熊及合照，氣氛熱烈。

瑞芳區長陳奇正表示，瑞芳擁有九份老街、猴硐貓村、黃金博物館、煤礦博物園區、象鼻岩、黃金瀑布等許多國際知名觀光景點，每年有800萬來自世界各國與國內觀光遊客造訪，今年以「黃金山城熊好玩」為主題，將身上著有自由女神的「美國熊」、身穿韓服的「韓國熊」、身上著有魚尾獅「新加坡熊」等18隻代表世界15國特色泰迪熊放置在瑞芳火車站前廣場。

此外，正對火車站的「台灣國寶熊」大熊牽小熊身上有著台灣梅花鹿、藍鵲、黑熊與櫻花鉤吻鮭，藉此傳遞台灣親子一起保育動物的重要性，「比利時熊」則是象徵瑞芳區與比利時馬斯梅赫倫市締結姊妹市38年永續情誼。

而另1隻「台日友誼熊」身上有著代表台灣梅花與日本櫻花，象徵瑞芳區與日本香川縣琴平町剛萌芽的友誼，陳區長說泰迪熊的手勢好像在和旅客打招呼，象徵歡迎世界各國遊客前來瑞芳，遊客要離開瑞芳去搭車時，也有道別之意。

陳奇正說，瑞芳是泰迪熊在北部唯一展出的地區，每隻泰迪熊各有國家代表特色，此次以活潑的全新藝術形式表現，完全展現出泰迪熊的俏皮好動，也藉此機會向國際行銷瑞芳天然美景；公所也在火車站前廣場設計「熊好玩祈福卡」，讓遊客寫下今年的心願祈福，歡迎民眾來瑞芳賞熊。

(中時)