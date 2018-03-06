小心喝到鉛水！消基會：購買水龍頭先看有無這「3標示」

2018年03月06日 17:01 中時 廖德修 中時電子報／ 林毅 中時電子報／

消基會副檢驗長麥德富說明檢驗結果。（廖德修攝）

每個人每天都要用到水，家裡的水龍頭安不安全呢？消基會與經濟部標準檢驗局合作，隨機購買10件飲水用水龍頭（LF）進行檢測，發現品質全數符合規定，但「商品檢驗標識」不合規定的有1件，「中文標示」不合規定則有3件。

消基會董事長游開雄表解釋，所謂「商品檢驗標識」不合格是指未貼附於商品本體，「中文標示」不符規定則是商品本體未標示熱水、冷水區別，或未依標準規定標示、包裝應標示之事項，還有未標識報驗義務人的名稱及地址等。

經濟部標檢局代表指出，以上均已通知廠商限期改正，否則將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。飲水用水龍頭（LF）自去年1月1日起列入應予檢驗範圍，須完成檢驗程序後才能運出廠或輸入；對於市面上流通的商品，每年也都訂有市場檢查計劃。

消基會副檢驗長、台北醫學大學醫學系教授麥德富表示，這次檢驗的狀況還好，建議民眾購買水龍頭時選擇一體成型的產品，避免因焊接或材質不良等因素，用太久後內部的金屬或其他物質溶入水中傷害人體。而廚房內的飲水用水龍頭務必安裝標示「LF」（Lead Free、無鉛）的商品，以維護健康。

麥富德也提醒民眾，用飲水機或瓦斯爐將水煮沸，如果原水已受到鉛的汙染，還是無法解決，即使安裝LF水龍頭也無濟於事。政府應該儘速更換無鉛自來水管，才能確保輸送過程中水質不受汙染。

消基會提醒消費者，市售水龍頭材質可分為鑄鐵、塑材、銅合金、不鏽鋼等，又以銅合金及不鏽鋼材質市占率最廣；而銅合金雖耐腐蝕，但販售價格比不鏽鋼便宜，部分廠商為降低成本採用銅合金材質，經過鑄造、拋光、電鍍，使銅製水龍頭看起來跟不鏽鋼相同。但是使用一段時間後，電鍍層剝落與水接觸時，其中的鉛便會溶於水中，間接與人體接觸；許多人以為透過飲水機過濾，或用瓦斯爐煮沸後飲用，就沒有含鉛的問題，其實還是會攝取到鉛。

長期攝取鉛可能導致心血管疾病、兒童智力下降、腎臟疾病及帕金森氏症等症狀，消基會呼籲務必安裝貼有「商品檢驗標識」及本體有無鉛的「LF」、包裝有「飲水用」等字樣的飲水用水龍頭，以保健康。

(中時)