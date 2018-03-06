「突襲者」行動 美B-21隱形轟炸機即將試飛

美國國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）公佈的B-21戰略轟炸機示意圖。（諾斯洛普格魯門）

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中時電子報

近5年來，各方始終高度關注，美國下一代B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機會在什麼時候，還有在哪裡試飛，而這些問題最近終於有了答案。

據《動力》（The Drive）網5日報導，美國愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）的第412空軍聯隊負責人謝弗（Carl Schaefer）3日出席羚羊谷貿易與商業委員會展望會議（Antelope Valley Board of Trade and Business Outlook Conference）時透露，B-21的測試基地會在愛德華茲空軍基地，而這隱形轟炸機的試飛時間，可能比原本想的更快。

「我要破天荒地公開宣佈，B-21將會在愛德華茲空軍基地測試…愛德華茲是轟炸機測試之家，如今我們可以公開說，B-21會來愛德華茲，我們會在不久的將來在這兒測試。」

謝弗接著說，愛德華茲空軍基地會將強地面與空中基礎設施及相關人員，以支援B-21的測試。

事實上，種種跡象都顯示，B-21即將展開測試。B-52與B-1轟炸機測試單位已重新安置到擴建的主停機坪，而除了B-2測試單位外，南基地（South Base）也已清空，因此可能在準備測試計畫。

《斥候兵》（Scout Warrior）網先前指出，B-21從2015年研發至今，美國空軍小心翼翼，致力維護相關黑科技，這款以21世紀命名的新型轟炸機外型酷似B-2「幽靈」（B-2 Spirit）戰略轟炸機。

不過，它們之間卻有重大的差異。B-21將發動機移到較靠近翼根，在機身與機翼之間接合處，而B-2的4具奇異（General Electric）F118-GE-100發動機則在機翼上。此外，B-21的發動機進氣口呈斜角狀，不像B-2那樣呈鋸齒狀。

由於美國空軍要求承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman），要建構所謂的「開放式」（open architecture）軟硬體系統。也因此，B-21與先前的轟炸機都不同，它不僅是重型轟炸機，還能扮演多種角色。藉由這開放系統，它未來能輕易升級，還能視任務的不同，在武器艙內放置偵察、通訊設備，或是無人機與電子戰套件。總之，「突襲者」正朝美國第一架多用途轟炸機之路邁進。

據說美國空軍打算至少要採購100架，甚至可能多達200架，以取代B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機，還有萬一攻打北韓，可能扮演要角的B-1B「槍騎兵」（Lancer）轟炸機，而這一切要看財務實際狀況而定。

B-21可以攜帶核武與傳統武器，預料仍會是重型戰略轟炸機，而攜帶的武器量將和B-2不相上下。這意味它會有兩個炸彈艙，而美國空軍為了壓低成本，可能會沿用B-2的先進應用旋轉發射器（Advanced Applications Rotary Launcher，AARL）。每個炸彈艙都有一套旋轉發射器，而每套發射器都能搭載8枚炸彈或飛彈。

(中時電子報)

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