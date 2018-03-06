南投縣長林明溱勤下鄉 由議員邱美玲陪同會勘國姓多處道路 允諾即行施作改善

2018年03月06日 16:55 中時 楊樹煌

▲南投縣長林明溱（左）前往國姓石門村會勘第3鄰道路，允諾舖設PC路面及改善路旁邊坡設施。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今6日在縣議員邱美玲陪同下，前往國姓鄉會勘多處道路改善工程，在實際了解道路狀況後，林縣長當場允諾會儘速施做改善；對於當地民眾提出的問題和建言，林縣長也承諾會研議解決，讓鄉親們都相當肯定，並感謝林縣長的用心和行動力。

林縣長一行首先前往國姓村農投國52線道路會勘，國姓村長陳振榮表示，該路很多路段路面破損，路旁沒擋土牆防護，造成邊坡流失、路基塌陷，日前還發生機車騎士摔傷意外，希望縣府能協助改善；林縣長當場允諾將進行AC路面、擋土牆及路旁L溝等改善工程。

國姓村北竹坑往深坑的道路，路面破損、路旁無擋土牆，縣議員邱美玲指出，該路有20戶人家進出，又是農產運輸要道，改善有其急迫性，林縣長也同意將即行施作改善。

另國姓村民族街33巷的集合式住宅巷道，路面年久失修，破損嚴重，林縣長同意重鋪AC路面，並改排水溝，避免雨後社區水溝就溢流、積水，影響居民生活品質。

林縣長一行最後前往石門村會勘第3鄰道路，見該農路多處路面嚴重破損，泥濘不堪，也允諾將舖設PC路面，同時改善路旁邊坡設施。

(中時)