它被美國列為一級抗癌食材 成為「眾藥之王」

2018年03月06日 16:48 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「中醫」的歷史非常悠久，甚至也出版了許多經典的藥草學書籍，例如「本草綱目」、「神農本草經」…等，而其中在神農本草經裡頭，就曾紀載過一項藥草並將它列為上品藥材，這就是現代人在吃芭樂或水果時都會添加的「甘草」，它不僅在華人世界有名，現在它也被美國國家癌症研究中心列為「一級抗癌食材」，與高麗菜並列，抗癌的能力僅次於「大蒜」。

據早安健康報導指出，美國國家癌症研究中心在1990年代就推動「防癌特製食品計畫」，就是在那個時候把甘草列為一級抗癌食材，在西方國家常把甘草作為調味料、食品甜味劑，因其裡頭富含甘草甜素、甘草酸等類三萜化合物，以及多種黃酮類化合物、多糖等營養成分，藥用價值極高，且不但能抗菌、避免內臟發炎，更能有效消除體內活性氧。

甘草早在1990年代就被列為一級抗癌食材。

而在近年來，因甘草裡頭的甘草甜素、甘草素能有效抑制體內病毒增生、協助肝臟排毒、減少肝炎發病率，在德國、中國、台灣以及日本等地都已廣泛加入西藥裡投作為使用，而且美國從1950年代就開始了多項有關甘草藥理作用的研究，結果顯示，其具有抗發炎、抗腫瘤潰瘍、抗癌以及抑制病毒感染等多種效益，因此才會在1990年代就列為一級抗癌食材。

另外，日本鹿島勞災醫院的中醫顧問伊藤隆也表示，甘草黃銅具有強效抗氧化力，除了美白也能幫助身體細胞消除活性氧，更能改善細胞受損、加速細胞修復，特別能夠對付紫外線、二手菸等致癌物質所帶來的細胞損害。

沒想到大家喜歡在吃芭樂時添加的甘草具有抗癌效果。

而甘草裡頭的甘草酸也能有效改善皮質醇部敏、減少腎上腺負擔，現已做為腎上腺賀爾蒙治療手段，在醫界被廣泛地採用，不過甘草酸攝取過量的話會造成身體水腫，盡量控制以每日食用2公克以內的甘草為限。

最後，甘草中的類三萜化合物可以有效抑制幽門桿菌所導致的內臟發炎，可大大降低罹患胃癌、胰臟癌的風險，更能用來治療胃潰瘍、十二指腸貴陽等疾病；甘草中的黃酮類化合物屬於植物性雌激素，與大豆異黃酮相似，有助緩和更年期內分泌紊亂的。而且這些黃酮類化合物更可以有效避免肝、腎、肺、腸等臟器發炎，降低慢性發炎導致癌變的風險。

(中時電子報)