美軍新武器入列！不是槍而是無人機

美軍士兵準備發射一架RQ-11無人機，偵察敵情。(圖/美國防部)

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美軍士兵準備發射一架RQ-11無人機，偵察敵情。(圖/美國防部)

美海軍陸戰隊的新武器即將入列，但卻不是我們傳統印象中所認為的那些標誌性武器，像是湯普森衝鋒槍和M16突擊步槍等，而是一架小型的無人機。也就是說，無人機可能成為美國海軍陸戰隊下一代的標準配備！

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《大眾機械》(Popular Mechanics)報導，從今年1月底開始，美國海軍陸戰隊開始向步兵分隊發放無人機，一種小型的四軸飛行器。根據美國《國防雜誌》(National Defense Magazine)消息指出，去年海軍陸戰隊購買了800架這種小型無人機，以每周200架的方式，分批陸續發放到部隊中，與士兵一起進行攻擊訓練。

這種小型無人機可以協助部隊士兵偵查戰場，讓軍隊不至於暴露在敵方火力之下。報導說，美國海軍陸戰隊使用這種無人機的主要目的有2個：首先是讓海軍步兵擁有可供偵查的武器。他們可以在進行兩棲攻擊之前，先以無人機觀察、衡量海灘上的狀況，發現並繪製敵營陣地。

接著再用來無人機收集有用的地圖數據，這些數據可以提供士兵可靠的戰略或戰術依據。他們按照蒐集的地圖資料可以得到初步的模擬戰況，然後再提出解決方案。也就是說，無人機的應用對於戰術有很大的幫助，同時可以節省很多時間。

報導說，目前還不清楚軍隊未來是否還會採購更多數量以及不同種類的無人機。

(中時電子報)

文章來源：The Marine Corps' Latest Weapon Is a Quadcopter

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