增強印太海上戰力　美首次在東海「航母寶寶」部署F-35B

2018年03月06日 16:47 中時電子報 蔡萱

在美國總統川普多次強調的印度-太平洋戰略框架下，美軍也積極在這個區域內進行軍事部署。美國海軍數架最新型的5代戰機F-35B就在5日於有「航母寶寶」之稱的「黃蜂號」兩棲攻擊艦上降落，這也代表美軍駐日F-35B首次在海軍艦艇上部署。

據《美國海軍網》報導，數架F-35B屬於駐日本沖繩美軍基地的第31海軍陸戰遠征隊，於周一首次隨同「黃蜂號」（USS Wasp）兩棲攻擊艦出海，在東海展開飛行認證測試，以驗證F-35B在黃蜂號升降及部署的能力，讓美軍在印太地區「進入海空戰力強化的新時代」。

美國太平洋艦隊發出的聲明表示，這幾架可以短距離起飛及垂直降落的F-35B戰機，首次部署在印太地區的兩棲攻擊艦上。在完成認證測試後，「黃蜂號」遠征戰鬥群將搭載F-35B及2,300名海軍陸戰隊成員，在印太地區巡航。

美軍軍方表示，F-35B可對內陸地區發動精確攻擊、支援登陸的海軍陸戰隊成員，以及為遠征戰鬥群提供空中防禦。

「黃蜂號」兩棲攻擊艦的指揮官霍華德（Colby Howard）也表示，F-35B是一個多用途及全球最先進的空中作戰平台，這些先進戰機和黃蜂號聯手，可強化遠征戰鬥群的全面能力，也是海軍陸戰隊戰力提升最顯著的一次。

「黃蜂號」遠征打擊群也在「升級版遠征戰鬥群」（Up-Gunned ESG）的作戰概念下，除了原有的3艘兩棲作戰軍艦外，也增加了F-35B及「杜威號」（USS Dewey）、「斯特雷號」（ USS Sterett）2艘神盾驅逐艦，使該打擊群能更有效對抗對付水下、水面及空中的敵方威脅，以及增強對地攻擊火力。

有「航母寶寶」之稱的「黃蜂號」兩棲攻擊艦在今年1月成為美軍第7艦隊最新的成員，搭載了F-35B「黃蜂號」有助於美軍提升在太平洋地區的匿蹤攻擊戰力。當時美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長休斯特（Carl Schuster）就說：「鑒於美軍軍艦在國際法上被視為美國領土，美方無須通知、更無須取得他國允許，即可在美軍艦上起飛戰機，黃蜂號就如同駐有F-35B戰機的美國移動領土般」。

(中時電子報)