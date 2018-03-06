毒蟲不學好！ 老爸大義滅親迎警逮兒

2018年03月06日 16:57 中時 張穎齊

警方在邵男房間吸查獲到的吸食器與安非他命。（張穎齊翻攝）

基隆市1名邵姓男子（38歲）平時遊手好閒又嗜毒，2日下午1時許，在基隆市崇德路巷弄遊蕩，準備回家，被眼尖的安定派出所巡佐陳麒育、警員陳智瑋發現，前往他家要盤查，經敲門後，邵父前來應門，並主動表示「兒子就在房間吸毒！」邀警逮兒，大義滅親的作法令警方十分欣慰。

警方表示，當時看到邵男時，見他搖頭晃腦的，當下直覺懷疑他有吸毒，於是上前敲門了解，邵父開門後，得知警方來盤查，主動同意警方進門，並表示「他就在房間裡吸毒！」

警方進門後，發現邵男正在用吸食器吸毒，且已經吸到「ㄎㄧㄤ」，整個人恍神，且還與另1名楊姓男子一同處在房間，並在場查扣到2小包橘色藥丸，及1組自製的安非他命吸食器，經警方初步檢驗橘色藥丸內含有安非他命成分（毛重各為0.32公克、0.50公克）。

「只是安眠藥啦！」邵男辯稱，橘色藥丸只是安眠藥，而安非他命則已經吸食完畢了，而楊男則稱自己沒吸毒，單純陪邵嫌返回家中。

隨後，警方也依違反毒品危害防制條例將邵男移送基隆地檢署偵辦，而楊男待尿液檢驗呈陽性毒品反應後，再函送地檢署偵辦，後續警方會持續追溯毒品來源並且擴大偵辦。

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(中時)