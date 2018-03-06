竹市婦女館入館人次破4萬 臨托服務超貼心

2018年03月06日 17:08 中時 陳育賢

新竹市婦女館啟用迄今已吸引4萬3698人次入館，提供6歲以下幼兒免費臨時托育服務也超過1554人次幼童。（陳育賢攝）

新竹市婦女館啟用迄今已吸引4萬3698人次入館。（陳育賢攝）

專為女性朋友設計的新竹市婦女館，啟用至今已吸引4萬3698人次入館，而提供的6歲以下幼兒免費臨時托育服務，也服務超過1554人次幼童，廣獲好評，而38婦女節將至，當天將有一連串活動，市府歡迎民眾一同前來慶祝婦女節。

市長林智堅表示，位於新竹市衛生社福大樓8樓的婦女館，不僅能吸收新知且兼具休閒和運動功能的空間，自2015年12月開館以來，共舉辦914場次課程，包括點心烘焙、療癒手作、舞蹈運動及成長講座等，計有1萬5110人次參加，累積入館更達4萬3698人次，市府期待透過多元課程，讓本市婦女朋友可以學習成長，也能自我照顧。

社會處長陳雪慧表示，婦女館為了讓媽媽們來上課，不用擔憂幼兒照顧，因此貼心安排專業托育人員，提供6歲以下幼兒免費臨時托育服務，開辦以來服務1554人次幼童。

參加手作課程的王媽媽表示，雖然剛開始帶3歲寶貝來臨托時，孩子會害羞、想要跟媽媽黏在一起，但負責臨托的保母能很照顧孩子的狀況，讓怕生的孩子逐步適應，現在也樂於跟媽媽一起出門上課。

社會處指出，婦女館的課程就以烘焙最熱門，每次課程一推出就秒殺，其次例如親子律動、拉丁有氧等運動類型課程，更是讓很多媽媽期待再加碼的課程。

目前婦女館每月都有各種豐富的活動課程，課程期間皆提供免費的臨托服務，相關活動詳細內容可至社會處官網http://society.hccg.gov.tw/society/ch/index.jsp查詢。

(中時)