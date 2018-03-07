推動口腔醫院設立 發展牙科重症醫療

2018年03月07日 09:00 中時電子報 綜合報導

國內有很多牙科診所，在各縣市卻沒有一家可以隨時掛急診、看急症、難症的口腔醫院，因此衛福部向牙醫學界公開徵求建置牙醫醫院先驅評估計畫，盼幾年內至少成立一家口腔醫院，代表台灣優秀的口腔照護水準，是台灣的門面，發展牙科重症醫療、教學、研究等。

以往牙科診所以口腔外科、口腔病理科、矯正科為主，如今衛福部訂定的口腔專科還包括：根管治療科、牙周病科、兒童牙科、補綴科、特殊需求牙科、家庭牙科、牙體復形科等，一般牙醫診所沒有這麼多專科，必要時只能轉診到其他專科診所或醫院牙科部就診。讓患者常常在不同的醫院診所或專科之間疲於奔命，最終可能還是無法得到最適合的口腔照護。但是，成立口腔醫院不僅會有上述10大專業科別，還會有急診室、病房、護理站、檢驗室、麻醉科、甚至相關內科等，亦即能滿足患者臨時急症、難症及與口腔相關系統性疾病都在治療照護範圍。

成立口腔醫院要有完整的科別與人員建置，每三年要評鑑一次，醫療設備也要更完備，投入的金額與心力比起牙科診所要高出許多，但是，還是有牙醫師非常積極的想要成立口腔醫院，據了解，桃園市有牙醫師團體申請成立口腔醫院，希望聯合民間資源以滿足國人臨時發生口腔急症或難症的需求，卻迄今未能獲得桃園市政府的具體回應，建議主管機關在進行審議時能給予行政程序支持與相關法規的輔導改善。

中華民國牙醫師公會全聯會理事長謝尚廷表示，日本的口腔醫院，其設立標準與西醫制度有所區隔，有單獨的規範標準；在中國大陸很普及的口腔醫院，是依照診療椅的多寡來區分為三級，而且，口腔醫院與醫院牙科部、牙醫診所在給付上也有所不同，這些作法值得我們參考。

謝尚廷建議台灣各縣市至少都應該成立一家口腔醫院，各縣市政府可以在土地取得、法規配合上給予支持與協助，讓有心回饋社會，希望成立口腔醫院的牙醫團體能更有意願投入，能早日達成設定的目標，讓國人的口腔照護能更周延。

(中時電子報)