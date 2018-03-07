律師說法》母欠債賣房 13歲小房東如何保住權益？

2018年03月07日 00:02 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

13歲江姓少女5年前繼承父親遺產，包含板橋錢櫃1樓等3筆房地產，每月光收租金即可獲利7萬，生活開銷不成問題。但少女母親欠下840萬元高利貸，擅自將館前東路房產賣給何姓男子，設定抵押1540萬跟信託登記，連房租都讓給何男。少女提起訴訟爭取權益，法院基於《民法》規定，父母處分未成年子女財產，要對子女有利才具效力，因此判江姓少女勝訴。

●法律評析

依《民法》規定，父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權，但非為子女之利益，不得處分之（民法第1088條二項參照）。

至於什麼是未成年子女的特有財產呢？《民法》有規定：「未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產。」特有財產的概念，乃是對於原無財產能力之人，為了保護其利益，例外的賦予得擁有的特定財產。子女之財產，父母非所有權人，本無處分的權限，而民法透過1088條的規定，將未成年人財產的處分權能，某程度劃歸由父母來行使，以達到「保護」的目的。

其中，父母「處分」未成年子女特別財產的「處分」定義範圍到哪？

依通說見解（最廣義說），包含法律上之處分或事實上之處分。而法律上的處分，不問是物權行為、債權行為、有償行為、無償行為均包括在內。

從條文可以得知，父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權，但非為子女利益，不得處分之。而有利不利如何認定？學者認為，處分是否對子女有利，應斟酌當時一切情事而定之，至於子女之特有財產被處分之結果，與其所獲利益相抵，而其財產總額是否有所增加，則非所問，如係為維持子女之生活而負債，以子女特有財產清償，符合利益。

父母為不利於子女之處分，效力如何？

無效說：民法第1088條2項為強制規定，若有違反應認無效。

無權代理說：除非父母此等處分行為明顯構成表見代理外，其違反第1088條2項之處分行為應解為無權代理，子女成年後得追認之，否則應由父母對第三人或子女負無權代理之責任。

有效說：父母非為子女利益所為處分對第三人仍屬有效，而父母應依委任之規定，對子女負損害賠償責任，既可保護交易安全，復可防止父母濫用處分權，保全子女之利益。

有償行為與無償行為區分說：父母非為子女利益而處分其財產，視其為無償行為或有償行為。若其屬無償行為，則其所為之處分無效，以保護未成年子女。若其屬有償行為，應屬有效，以保護交易安全。

債權行為與物權行為區分說：父母非為子女利益以子女之財產與他人訂立債權契約時，對外關係上仍屬有效，若父母不履行所有權移轉義務，則屬債務不履行之問題。而父母處分子女之財產時，則屬於無權處分。

父母對未成年子女之特有財產，依民法第1088條2項但書意旨看來，在為子女利益處分時，為有權處分；非為子女利益而處分子女之財產時，自應屬於無權處分，效力依民法118條規定，須經有權利人之承認，始生效力，或於其後取得權利時，溯及處分時有效。

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)