爆乳正妹PO文「我在6315號房…免費」 吸3000男擠爆飯店

2018年03月07日 00:01 中時電子報 張國欽

大陸海南省三亞市希爾頓飯店，日前一天內突然湧進3000男客，嚴重影響飯店正常營運，還警動警方前來處理。原來是一名暱稱「千金怡怡」的19歲爆乳正妹，在微信上發文稱「誰來找我打X，免費」，還公布了三亞希爾頓飯店的位置和房號，瞬間在網路上瘋傳，業者只好報警處理，事後「千金怡怡」吃了一張500元人民幣（約新2311元新台幣）罰款，並行政拘留15天。

「千金怡怡」惹出免費約炮風波後，過去的露骨照片都被網友起底與備份。

「千金怡怡」3月1日PO文：「誰來找我打X砲，免費，6316（房）」，還留言：「一天不做就難受」。此文一出瞬間男網友「精蟲衝腦」，據悉，當天計有3000人到場敲門共襄盛舉，嚇得她趕緊發文澄清：「我要哭了，別再傳了，我真的只是開玩笑啊！」。

「千金怡怡」po出免費約炮後，不少男性網友到「6316」隔壁房耳貼牆壁偷聽。（圖：取自秒拍）

三亞公安海棠局後來公開說明表示，當天晚上11時左右接獲希爾頓飯店報警指稱，飯店6316房間的客人葉某怡（19歲）在微信發佈一條招嫖訊息，內容附帶飯店定位與房號，吸引許多人到房間外敲門，還有大量陌生人員撥打電話到櫃台詢問，嚴重影響飯店正常營運。

三亞公安海棠分局趕到希爾頓飯店調桿查發現，葉女已經退房離開，警方於2日晚間11時在三亞鳳凰國際機場某飯店將她逮捕，經查，葉女1日晚間8時許發佈招嫖訊息，並遭大量轉發，因害怕公安機關查獲，連忙刪除訊息，但已經有大批陌生人敲門呼喊，因感到害怕，趕緊請求飯店護送她離開。

三亞警方說，葉女行為嚴重擾亂秩序，造成惡劣影響，依相關規定處拘留15日，並處罰500元罰款。

「千金怡怡」微信、微博上充斥大尺度挑逗影片與照片，其中一張照片是她穿著性感內衣坐在一名跪地男子身上，並寫著「跪地為奴，起身為友」。有網友認為她是為了炒作，才會發出「免費約砲」的訊息，但不小心把事情鬧得大了，大陸網友戲稱這起事件是「1砲3千響」，也有人笑說「要是沒聽說過『三亞6316』，代表你有一個純潔的朋友圈」。

(中時電子報)