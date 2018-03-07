你「睡」對了嗎？ 常見8種睡姿缺點大曝光

2018年03月07日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

擁有充足、良好的睡眠品質是大家都在追求的，但你知道睡姿對於你的睡眠品質與身體健康也有相關性嗎？快來檢視看看你「睡」對了嗎！根據國外健康網站《Daily Health Post》分析了8種常見的睡姿優缺點，看你最適合哪一種睡姿。

1、仰睡 雙臂朝上

此睡姿又被稱為「海星式」，對背部較好，也能有助防止臉部皺紋，不過此睡姿易導致打呼及胃酸逆流的問題，另外，雙臂朝上恐對肩膀神經造成壓力、疼痛。

2、仰睡 手臂放身體兩側

此睡姿被認為是對脊椎健康最好的姿勢，不過要特別注意枕頭高度不可太高，較能放鬆頸部肌肉，不過正面仰躺容易導致呼吸道阻塞，恐有打鼾和睡眠呼吸中止症。

3、「胎兒式」睡姿

側身蜷曲、雙臂抱膝的「胎兒式」睡姿，對不少人來說是相當舒服的姿勢，特別是對孕婦和有打呼問題的人，但此姿勢也是最不健康的睡姿之一，因背部及頸部肌肉會因此緊縮，而這個睡姿也不利於深層呼吸。

4、側睡 雙臂在側

這個睡姿能讓脊椎以最自然的曲線受到支撐，有助減少背部及頸部疼痛，同時抑制睡眠呼吸中止症，不過缺點是側睡的重力容易使肌膚老化，易導致臉部皺紋和乳房下垂。

側睡恐易導致皺紋增多。(圖/PEXELS)

5、側睡 雙臂伸出

這個睡姿與上述的睡姿好處一樣，不過無論面向哪一面側睡，都可能讓神經和血液循環受到壓迫，恐怕會導致你的肩膀及手臂疼痛，且雙臂伸出身體前方時，可能會加劇壓迫感。

6、側睡的方向

方向也會影響健康，右側睡會使胃灼熱的問題惡化，左側睡則會對內臟器官(如肝、肺和胃)造成壓力，如果是孕婦的話，醫師通常都會建議左側睡，較能改善胎兒的循環。

趴睡容易使背部疼痛。(圖/shutterstock)

7、趴睡

能夠有助於改善胃消化功能，但通常趴睡時，臉部會朝向一邊傾斜以便呼吸，因此也容易造成頸部肌肉的緊張和壓力，且趴睡也會引起背部疼痛，也不利於脊柱伸展。

8、使用枕頭輔助

不管你的睡姿如何，都建議可以被顆枕頭來輔助身體，以便減少起床時的疼痛感，仰睡可以在脊椎下方放置一個小枕頭，側睡則可在膝蓋間放置枕頭，趴睡可在臀部下方放置枕頭支撐關節，有助獲得優質睡眠。

(中時電子報)