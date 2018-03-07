黃智賢節目怒了！為哥哥黃偉哲火大槓上陳亭妃

2018年03月07日 00:05 中時電子報 吳玫穎

黃智賢節目火大槓上陳亭妃。(影片自2:06開始)

黃智賢怒了！她因為不滿遭到陳亭妃東區後援會幹部大量散布LINE訊息攻擊，今（6日）在主持中天《夜問打權》怒轟：「你沒有辦法反駁我，你就用羞辱我的方式，對我人格羞辱的方式，來對付我哥哥嗎？」反問難道不喜歡她的言論，就要連坐懲罰她的哥哥黃偉哲，這還是民主國家嗎？

黃智賢今晚突然在節目開頭提及民進黨台南市長初選如火如荼，因為哥哥黃偉哲也是參選人之一的關係，所以她避免談這些事，「可是我不想碰，人家一定要來談我！」

原來黃智賢遭陳亭妃後援會幹部在網路上大量散發以下訊息，上頭寫著「潑婦罵家出名的黃智賢，專門罵台灣人、民進黨、阿扁總統，連賴清德前市長都不放過，電視上的名嘴黃智賢竟然就是黃偉哲的妹妹，請問大台南市民，你能接受嗎？你能把台南市交給這種家庭嗎？」

「難道民主進步黨所堅持的民主進步就是任何人都沒有獨立人格跟言論自由嗎？」黃智賢表示自己在文章、節目上對執政者所有的批評都本於事實，反對的盡可挑戰，你盡可用各式各樣的辯論，拿出事實來反駁我，「可是你沒有辦法反駁我，你就用羞辱我的方式，對我人格羞辱的方式，然後來對付我哥哥嗎？」、「有這樣子選舉的嗎？請問這是什麼心態？民進黨的初選跟我有什麼關係？」

(中時電子報)