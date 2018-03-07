潘麗麗離婚10年仍單身！相親3次被打槍理由都一樣：養不起！

2018年03月07日 01:24 中時 林淑娟

董至成、潘麗麗、王道出席經紀公司春酒。（會星堂）

55歲的潘麗麗是「苦情媽媽專業戶」她2008年因前夫外遇離婚，10年來都維持單身，沒有再婚，身邊親友包括她兩個孩子，都希望她再找個好對象、創造第二春，不過她5日出席經紀公司春酒時透露，表姊介紹過3名男生，當下聊得很好，隔天竟然打給表姊說「她是藝人耶，應該養不起吧」，讓她無奈表示：「我那天又沒穿金戴銀！連交朋友都沒有就沒下文，很好玩吧！」

潘麗麗說，她沒有覺得一定要有對象，但離婚後都有親友介紹，表姊介紹過三個都因她是藝人身分而沒下文，後來人家要再介紹第4個，她就說不用了。還曾有吃過一頓飯的對象，在她去草屯作秀時碰到，又說要再約她吃飯，她不以為然地說：「不是說養不起嗎？那就不用吃飯！我就是隨緣。」

潘麗麗表示，對於單身現況已經習慣，起碼很自由，目前沒有追求的人，她也沒有去想這些，每天就是有戲就去拍。至於小鮮肉她不能接受，「我自己沒有辦法接受年紀小的人，同年紀還OK，比我小就很怪 」。

她最近參與三立《金家好媳婦》演出，坦言剛開始時有連續30幾小時沒睡覺，主要是她自己沒辦法短暫睡眠 ，有時候有兩小時空檔她也沒辦法睡，會想去看劇本、腦筋一直轉，最近還比前陣子胖了3公斤，因為拍戲怕累，三餐正常吃 。

(中時)