《翻牆》雙男神陪吃唐綺陽！張庭瑚被爆未來「妻管嚴」

2018年03月07日 01:24 中時 林淑娟

TVBS戲劇《翻牆的記憶》導演兼演員何潤東6日晚上帶著張庭瑚參加星座專家唐綺陽的直播節目《唐綺陽占星幫》，因為何潤東劇中飾演高中老師，常在下課後跑去好友的熱炒店幫忙，因此這次特別在直播節目中和主持人唐綺陽享用一整桌道地的台式美食。

演而優則導的何潤東，為了《翻牆的記憶》，雖然身兼製作人、導演、編劇、演員，但完全不拿酬勞，還自己投錢進去，只為了做出最好的作品。被主持人唐綺陽問若新戲口碑好會完全轉型成為導演？日前才脫口說將來不想演戲了的他，這次保守地改口：「會啊！但還是會去演戲，因為我還是需要收入啊。」

雙魚座的張庭瑚自曝半夜常有內心小劇場上演，唐老師也分析他「快要紅了」。目前單身的他喜歡的類型偏向鄰家女孩，未來的另一半也不會設限圈內或圈外人，年紀大小也沒關係，「因為我自己（個性）已經蠻像小孩子」。唐老師接著解釋，所以姊姊類型比較能體諒他，也建議張庭瑚要交比他年紀大的另一半，最後不忘補充：「未來你另外一半是妻管嚴，很有個性喔！」

處女座的何潤東被問到一路以來的演藝生涯，則表示演員之路有很多起伏，但跌倒了要知道怎麼爬起來。回想過去，何潤東搞笑說處女座確實帶給他一些困擾，「當我說我是處女座，朋友就很少再跟我說話了。」在《翻牆的記憶》身兼編劇、導演、製作人和演員四重身分，何潤東笑著坦言：「累死了，現在很多白頭髮了。」但他做這部戲，其實是希望家長能多留意自己的小孩。何潤東表示：「因為以往校園劇比較陽光，但這齣戲希望家長多注意小孩的校園生活，因為很多被霸凌者都不敢說。」《翻牆的記憶》每周六晚間10點在TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時)