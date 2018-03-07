衛生棉恐漲價？這款「衛生褲」可連穿11小時！現省2萬

2018年03月07日 03:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

什麼！有了這款褲子，衛生棉都可丟了！國際紙漿價格續漲，家用紙業受到成本壓力紛紛喊漲！國內民眾紛搶「衛生紙」，預期心理作用下，連尿布、衛生棉也出現搶購人潮！對女性而言，每個月「大姨媽」都會來，一整年花費在衛生棉或衛生棉條的費用也不少！近來英國一家公司就研發一款「衛生褲」，號稱吸收量等於4支棉條，可連穿等於4支棉條，兩年約省下500英鎊（台幣2萬元）。

生理期來免驚！英國《每日郵報》報導，英國聖奧爾本斯 （St Albans）的一家公司近來推出一款女性生理期專用的「衛生褲」。外觀為時尚的黑色，材料使用高科技布料、鎖水的聚乙烯薄層、可重複使用的抗菌材質。

更特別的是，該款「衛生褲」一種高科技的「燈蕊」材質，可將液體吸收並鎖在裡面，因此吸水力超強，號稱可吸收比它自己還重200倍的液體，等於4支衛生棉條可吸收的量，可以穿上11個小時都不用更換。

發明這款「衛生褲」的公司負責人是28歲的女生，她以身試法穿上這款褲子有一段時間了！據她的經驗表示，穿起來不會有「濕濕的」不舒服的感覺，更重要的是這款「衛生褲」很環保，預計可幫女性在兩年內，省下500英鎊（約台幣2萬元）購買衛生棉或棉條的費用。

(中時電子報)