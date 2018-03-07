金錢能買到快樂嗎？研究：年薪要高達這個驚人數字

2018年03月07日 04:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

阿里巴巴集團董事局主席馬雲馬雲去年曾接受專訪時，語出驚人地表示，成為中國首富（2017年）讓他不開心，因為壓力太大了！究竟金錢可否買得到快樂呢？據蓋洛普國際民調指出，計算出國際「最快樂年薪」，全球平均指數要高達 9.5萬美元的人最快樂！而這個年薪約台幣276萬元，以台灣目前薪資水平而言，恐僅少數的人才能達到。

據《BBC中文網》報導，德魯‧傑布（Andrew Jebb）領導的蓋洛普國際民調，訪問了全球170萬人，計算出「最快樂年薪」。研究人員發現，年薪9.5萬美元的人最快樂，其中又以澳大利亞／紐西蘭為最高，年薪要高達12.5萬美元，至於「最快樂年薪」標準最低的則是撒哈拉以南非洲，其數字為4萬美元。

另台灣所處的東亞地區對快樂的標準也頗高，年薪要高達11萬美元（約台幣316萬元）！然台灣長期處於「低薪」是眾所皆知事實，據統計，有近1/4的薪資工作者屬低薪族、約130萬人、月薪在2.2萬～2.3萬元，21-40歲就占了六成。

對於快樂的標準，研究人員分析，是以「生活滿足度」進行整體評估，計算方式包括受訪者會否有更遠大的目標推動、或是容易與他人比較等等。然太富有不見得快樂，研究團隊分析，收入上升到某一個點，「生活滿足程度」會開始逐步下跌。

另研究人員也發現，此快樂年薪門檻與教育程度、性別有關係。以全球受訪者回答評估，男生最快樂的年薪是9萬美元，女生對快樂的標準則更高些，要高達10萬美元。

除此調查外，事實上，據早先研究指出，金錢真的可以買到快樂，然帶給人類快樂的並非金錢本身，而是如何運用少許的金錢，買到快樂的體驗。

(中時電子報)