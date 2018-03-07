老外刻下中文名、跳原住民族舞！全新《瘋台灣》感受寶島美

2018年03月07日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在老外眼裡，台灣的魅力在哪？除了美食、美景，或許人情味也是重大關鍵！TLC 旅遊生活頻道《瘋台灣》再度觀光局合作，攜手推出全新一季《瘋台灣首遊》，帶來各種「第一次」的體驗！看來自印度的陽光女前往屏東牡丹鄉學習原住民族舞蹈、穆斯林導遊如何大讚台灣環境友善，還有深愛台灣的老外紋身刺青、刻下中文名！跟著《瘋台灣》一姐Janet和新代主持人大霈、湘婷與10組首遊客一同穿梭台灣大街小巷，帶領全球觀眾再次看見台灣魅力。

據交通部觀光局近年資料顯示，來台旅客已連續3年突破千萬人次，其中以中國大陸、日本、港澳、韓國、美國及馬來西亞等國家為最大宗。而「首次來台」的遊客比率就占了63%，最愛台灣人、特色小吃與風光景色，一試成主顧，回頭客穩定成長達37%，且有高達九成九的旅客在回國前的受訪中表示願意再度訪台，並會在回國後推薦親友來台灣旅遊。

觀光局於2018年主推海灣旅遊年，串起一顆顆美如珍珠的10座離島，並以「探索台灣10島」特色主題邀請外國旅客、台灣遊客一起跳島旅行，希望能重新擦亮台灣島嶼生態觀光的招牌，並喚起各界對於海洋生態資源永續發展的重視。

10組首遊客上山下海、深入探索 體驗台灣島國與在地文化之美

全新一季的《瘋台灣首遊》率10組首遊客上山下海，深入探索台灣島嶼生態，美國格鬥好手Jeremy深入花東深山，挑戰刺激滿點的瀑布垂降、泛舟，體驗花蓮山高水急的叢林感受，與台東原住民朋友在山林裡野外求生，自行製作炊具器材、搭乘熱氣球飛上300公尺高的高空，俯視台灣山巒與海洋的浩瀚及美麗。

來自加拿大熱愛冒險的台灣女婿Jon，則與老婆搭小火車上山到阿里山，相擁感受被千年神木薰陶、圍繞所帶來的感動；而擁有15年潛水經驗的菲律賓潛水老將Fredy則遠赴離島，挑戰以流強、魚多又大著稱的澎湖深潛，觀賞薰衣草珊瑚和特殊地質玄武岩、到龜山島體驗世界奇景-海底溫泉。

不只上山下海、探索各大生態遊憩景點，首遊客也透過在地特有的文化交流，更深度了解、認識台灣。擅長嘻哈、B-BOX的紐西蘭搞笑二人組最希望此趟旅程能透過音樂交流，除了到苗栗客家莊吃客家菜、學客家山歌，也在十鼓文創中體驗台灣鼓樂、吹薩克斯風。活潑好玩的兩人，甚至還參與了台灣一年僅有一次的扛轎盛會，增添旅遊難忘回憶。

來自印度的陽光女孩Garima前往屏東牡丹鄉學習原住民族舞蹈，挑戰用鼻子吹樂器，玩的不亦樂乎！而曾是中文家教、說的一口流利中文的巴西男Guilherme，不僅初次體驗彩繪廟宇龍柱，也和Janet在鶯歌一起捏陶土、捏出Egan的小腳ㄚ，為新手媽咪Janet慶生！來自印尼的穆斯林導遊Ruslan也大讚台灣各地的穆斯林設施及餐廳，表示台灣是一個對穆斯林友善的環境，下次一定要再來！

來自紐西蘭的嘻哈搞笑二人組Tui & Anthony，他們在回國前一天，在手臂內側刺上了「愛」及「土」兩字的中文，並解釋這象徵著他們倆會永遠熱「愛」台灣這片「土」地。還有來自印尼的穆斯林導遊Ruslan在紀念品店首次看到自己的中文名字，覺得新奇萬分，霸氣地說全包了！一共買了35個刻有自己中文名字的鑰匙圈，帶回印尼與親朋好友分享！

《瘋台灣首遊》3月11日起每週日晚間9點於台灣首播，4月起陸續於亞洲播出。想知道更多私下精彩互動或拍攝花絮，請鎖定『瘋台灣首遊官網』，或臉書搜尋『TLC 瘋台灣 Fun Taiwan』粉絲團！

(中時電子報)