MLB》胡智為挨雙轟吞敗 林子偉敲安惜未對決

胡智為在今年春訓熱身賽首度先發，可惜先發兩局挨了雙轟、失3分吞敗。(美聯社資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台灣小將胡智為7日凌晨在今年春訓熱身賽首度先發，可惜紅襪的林子偉6局下才替補上陣，兩人無緣投打對決。胡智為2局上被21歲新秀狄弗斯（Rafael Devers）、波格斯（Xander Bogaerts）敲出「背靠背」全壘打，先發2局共失3分，終場光芒1比9不敵紅襪，胡智為承擔敗投。

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這也是胡智為在今年春訓第3度登板，也是前兩戰中繼3局無失分後，首次以先發姿態登板。他在1局上讓紅襪打者3上3下，狀況似乎不錯，2局上卻連挨4支長打，包括狄弗斯、波格斯連棒開轟，以及席哈特（Blake Swihart）、小狄傑蘇斯（Iván De Jesús Jr.）連續兩支二壘打，一口氣失掉3分，最終自責分率升至5.40。

林子偉上場代守游擊，還敲出安打。(美聯社資料照)

林子偉此役則在6局下代守游擊，7局上以第2棒之姿踏入打擊區，可惜慘遭三振。但9局上再度打擊，林子偉在一、二壘有人的情況下，擊出右外野安打，讓紅襪攻占滿壘。紅襪隨後先藉野手選擇得分，再靠奎羅茲（Jesus Quiroz）轟出錦上添花的3分全壘打，以9比1鎖定最終比分。

林子偉這支安打，也是他今年春訓熄火3場後，再次敲出安打，今年熱身賽總計17打數敲出4安，打擊率2成35，但選球不錯獲得6次保送，上壘率高達4成35。

(中時電子報)

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