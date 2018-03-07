《時來運轉》金塊主場強悍 騎士恐踢鐵板

NBA騎士與金塊對戰。(美聯社)

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中時電子報
張小赫/運彩分析師、若蕎、拉拉、
騎士vs金塊

騎士現在雖然貴為東區的第三名，但自從「小皇帝」詹姆士（LeBron James）自熱火回到騎士後，騎士隊從來沒有跌出東區第二名的名次。但以騎士本季的戰績來看，如果騎士想要跟前幾年一樣，以東區前兩名的席次打進季後賽，肯定會有一定的難度，畢竟騎士目前還落後位居東區第二名的塞爾提克高達7場的勝差。因此，我認為現在的騎士在陣容經過季中的交易年輕化後，與其去全力搶下東區的龍頭，不如慢慢的先把球員間的默契培養起來。因為季後賽只要詹姆士繼續開出「外掛」的能力，就算騎士是以東區第八種子的身分打進季後賽，騎士還是很有機會演出「老八傳奇」的。

騎士vs金塊

上個賽季只差一場勝利就能重新返回季後賽的「高原軍團」金塊隊，本季可以說是完全就是要朝著季後賽而來。雖然從現在的戰績來看，排名西區第八名的金塊感覺上仍是有些岌岌可危，但我們不可忘記本季金塊在主場可是能將勇士、馬刺及雷霆等西區強權予以擊敗。因此我認為，只要金塊在本季繼續強固他們的主場優勢，並且善用兩大內線主力約維奇（Nikola Jokic）及米勒賽普（Paul Millsap），我相信金塊還是能夠在西區殺出一條血路，打進季後賽。

這場比賽，騎士前往「高原軍團」的家中踢館，雖然騎士有著「小皇帝」詹姆士領軍，但就如我前面所言，金塊的主場可以說是相當的強悍，因此本場比賽看好金塊在家捍衛主場成功。

※本場推薦：金塊讓分過盤

(中時電子報)

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