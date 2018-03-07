免費》白色情人節！繽紛海芋現桃園、戀人搶先看婚紗

2018年03月07日 07:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「白色情人節」將至！網美、戀人們照過來！繽紛海芋秀芬芳、唯美婚紗秀添浪漫！「2018桃園彩色海芋季」，將在3月10日至3月25日，於大園區聖德北路與田溪路交叉口浪漫展開，歡迎民眾免費入場！

今年的彩芋季以「浪漫芋花園」為主題，呈現多彩繽紛海芋、唯美婚紗秀、小小花童競賽、盛大中式古禮迎娶、花聲幸福音樂演出、各式花卉小旅行、手作DIY、青農講座、VR體驗…等精彩活動，並串連在地花農、溪海休閒農業區店家、桃園知名婚紗與糕餅業者等，攜手營造『戀人聖地，幸福桃園』浪漫氛圍！

彩色海芋染上多元色彩，怎麼拍都漂亮！（桃園市政府農業局提供）

最甜蜜！戀人勝地 幸福桃園

桃園市長鄭文燦表示，今年彩芋季，將打造浪漫與KUSO創意兼具婚紗外拍展區，一次滿足喜歡高雅浪漫的熟齡朋友，以及喜愛詼諧互動的年輕族群。此外特別邀請桃園在地知名業者、學校熱情響應，包括郭元益糕餅博物館，推出彩芋季專屬中式大小餅與手工餅乾、白木屋食品特製彩芋特色造型與巧克力作為活動限量伴手禮;晶綻囍事。

另凱洛琳香氛森林婚紗與南亞技術學院、萬能科技大學，將共同企劃「花的嫁衣婚紗秀」，以中西式禮服搭配彩芋手工飾品、捧花來走秀，幸福氣氛將蔓延展區。業者現場也提供結婚包套、婚禮紀錄、新娘秘書等一站式專屬優惠服務，還有全家福照限定優惠專案，貼心服務新人與全家大小。

紅色海芋嬌豔欲滴。（桃園市政府農業局提供）

最精彩！周周精彩主題、各式DIY、農創市集

今年彩芋季為期16天、橫跨三個週末，周周精彩活動不斷。首週特別企劃「花的嫁衣」--主場活動、婚紗三部曲、真愛大告白，大聲說愛揭開序幕;第二週「幸福童樂會」--小小花童選拔賽(即日開放報名)、浪漫交杯酒花式調酒秀，以及月老聯手邱比特，一起為民眾牽起紅線;第三週「花田囍事」--傳統古禮盛大迎娶、花田踩街與展演，歡欣感受婚嫁熱鬧氣氛。

每週還有「花聲幸福」現場演出，包括來自紐約的大蘋果爵士樂團、加勒比海的Wailin’ Soul樂團，以及曾入圍葛萊美獎的泥灘地浪人樂團，以爵士、雷鬼、藍調、搖擺曲風詮釋浪漫歌曲，讓空氣中滿是愛的泡泡。

期間還有3大青農講座、7大路線花卉小旅行、32場中英文導覽、126場免費體驗活動，包含郭元益手工餅乾DIY、白木屋彩芋蛋糕DIY，以及在地業者花藝、多肉植栽組合、斗笠彩繪等眾多項免費體驗活動，還有每日開放的海芋教育館，提供VR體驗、各式彩芋花種展示，周邊更有農創市集，讓民眾好逛、好吃、又好玩。

今年的彩芋季以「浪漫芋花園」為主題，呈現多彩繽紛海芋。（桃園市政府農業局提供）

北部花卉重要據點 溪海休閒農業區

市長鄭文燦強調，臺灣農業積極推動轉型，市府也已規畫推動在此設立「溪海休閒農業區」，希望結合在地農場及花卉特色，發展休閒農業，帶動地方產業轉型，溪海地區擁有充足的農業資源，包括花卉園藝如海芋、百合、香水百合、洛神花，還有稻米、火龍果、大豆、黑豆、西瓜、地瓜等農產品。

加上氣候宜人，交通位置臨近機場捷運站，有觀光發展潛力，在地農民及里民也因彩色海芋季吸引大批觀光人潮進行農業轉型的實際作為，打造溪海在地特色。透過永續性經營思維，逐步提升活動國際高度，以地利之便，吸引國際自由行旅客，成為最具特色，最國際化的彩色海芋園區。

白色海芋純潔浪漫。（桃園市政府農業局提供）

周邊路線交通管制 免費接駁入園 輕鬆遊彩芋田

為降低彩芋季周邊幹道交通衝擊，提供更友善觀賞品質，彩芋季假日期間，於大園區田溪路及聖德北路口、田溪路及華興路二段路口、田溪路及溪海路口進行交通管制，敬請搭乘接駁車進入會場，以節省時間。

活動期間(3月10日至3月25日)，每天提供單線循環免費接駁專車，民眾可於四大接駁點搭乘--桃園高鐵站(A18站)轉運站9號月台、文中三停車場、林園居休閒農場路口，以及彩芋季展區(大自然幼兒園旁空地)，歡迎多加利用，輕鬆賞遊。民眾若自行開車，建請將車輛停放文中三停車場，轉乘接駁車進入展區。市府進一步特別提醒，彩芋季進入倒數，現場如火如荼做最後整裝，為確保施工安全與品質，開展(10日)前尚不對外開放，以避免影響工程施工或造成自身安全疑慮，請民眾多加留意。

(中時電子報)