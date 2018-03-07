米其林懂不懂台灣？吃貨網民酸到翻

2018年03月07日 07:29 工商 姚舜

位在台北市昆明街的「牛店」精燉牛肉麵，人列米其林必比登推介榜單。(圖／姚舜攝)

供應印度菜的「想想廚房」入列米其林「必比登推介」榜單，是唯一的印度菜餐廳。( 圖／姚舜攝)

位在台北101的「鼎泰豐」會不會在〈台北米其林指南〉中得到其它推介，值得後續觀察。(圖／姚舜攝)

台灣史上第一本〈台北米其林指南〉，將於本月14日正式公布摘星餐廳榜單，按照往例，屆時勢將在市場引起一陣「批評指教」。(圖／本報資料照片)

米其林公布〈台北米其林指南〉中「必比登推介」餐廳與「街頭小吃」榜單，有36家餐餐廳與店家攤檔入列。(表格／姚舜整理)

「鼎泰豐居然沒有摘星！只有推介？」、「看到名單中有XX餐廳，我完全傻眼了」、「XXX牛肉麵真的普通，這根本是吃名氣的嘛！」、「哇哩?！XX餐廳居然沒有上榜？」、「創新菜？那台灣這種菜可多啦！」、「這什麼玩意？台灣這麼多好吃的台菜餐廳怎麼沒上？」、「米其林到底是懂還是不懂？」…。

米其林昨（5)日公布《台北米其林指南》中的「必比登推介」餐廳名單，36間餐館店家與攤檔中有5家是台灣菜餐廳，麵食類中入榜的8家麵店賣的全是牛肉麵，另還包括了滬菜、粵菜、京菜、江浙菜、點心類，並有印度菜、日本料理、素菜館，以及讓不少人摸不著的「創新菜」。此外，還有10間位在台北夜市中的店家或攤檔則入列「街頭小吃」名單。

與香港/澳門版與上海版第一次公布時一樣，此榜單一公開立刻受到美食餐飲業界與食饕．吃貨的廣泛討論，各種聲音中當然也有「非議」與「批評指教」。

對榜單的「異見」包括：「必比登推介」的精神強調的是「Good Value」，也就是所謂的「超值」，但有些入榜的餐廳價位在國人消費經驗中「既不便宜，也不好吃」。有些人認為，榜單中餐廳環境「真的教人不敢恭維」，故高度懷疑「米其林祕探到底有沒有到現場？還是只是道聽塗說」。更多人討論的是，有些餐廳的口味或廚藝，似乎「不夠格」。另外，有餐飲經營者懷疑，榜單中的餐廳是「運作」入榜。

此外，不少網民、吃貨與美食愛好者均認為，曾在日本與香港米其林指南中摘星的「鼎泰豐」，在《台北米其林指南》中居然只是入列「必比登」榜單卻沒有得到「星光護體」，故打抱不平。

「言人人殊」，美食認定非常主觀，人人都可以各自表述、各抒己見，這是餐飲美食圈的「民主現象」，自然也正常。網路時代，「各執一詞猛刷存在感」，更是常態、不足為奇。

不過，一如米其林從不說明祕探評鑑內容與餐廳摘星或降星原因一樣，對於各種聲音與「異見」，米其林從不會出面說明、解釋。

目前在世界上有許多不同的美食指南與評鑑，各種美食指南對美食饕客或吃貨而言，都等同一種「宗教信仰」，每種指南都是一個「教派」，信者恆信，不認同的人，這指南當然也就沒特別的意義。信仰，是一種價值，各種指南都有各自的主張與「教義」，所以才會逐漸累積「信眾」。

在所有的「美食教派」中，《米其林指南》的歷史最久、這本「美食聖經」發行的語文版本也最多，也最國際化，「善男信女」自然也最多。因此，以影響力而言，尤其是「全球影響力」，至今沒有任何其它美食指南或評鑑可以與之並轡。

事實上，米其林也從不跟其他美食指南或評鑑相比，也從不對外說明餐廳為什麼摘星，也不會接受「登記報名參選」或「自願主動放棄評鑑」的情事「因為，米其林就是米其林，信或不信，在你；出不出書，在他。

(工商)