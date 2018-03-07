MLB》達比修小熊處女秀 竟然暴投送分

2018年03月07日 07:23 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

小熊季前重金補強的日籍強投達比修有，今天終於在春訓熱身賽粉墨登場。結果達比修的小熊處女秀有點緊張，對前東家道奇先發2局，投出兩次保送和兩顆暴投，包括用暴投奉送1分，隨後才恢復水準送出4張老K。

「他的球路很犀利，有尾勁，球速也很快，」小熊強打布萊嚴（Kris Bryant）說：「速球是投手必須要有的武器，而他的變化球非常犀利。當投手能夠投出這種令人神經錯亂的曲球，打者一定不好受。」

達比修此役速球、滑球、曲球、變速球全部出籠，但不知是緊張或求好心切，還是太久沒比賽有些生疏，他保送了首名打者克里斯泰勒（Chris Taylor ），接著暴投又讓跑者盜壘成功，還在三壘有人時投出第2次暴投送分，接著才以連3K結束首局亂流。

達比修退場後表示，對上道奇的前隊友們不會覺得很怪，「他們看起來都很好，我只有一個小小的顧忌，畢竟是春訓，我可不想砸到他們任何人。」

達比修上次出賽是去年世界大賽第7戰，對太空人先發1.2局就失掉4分責失，也讓道奇爭冠夢碎。受到世界大賽崩盤的刺激，達比修在球季結束後減重15磅（約6.8公斤），但也維持強壯體魄，春訓首戰就催出95哩速球。

「太空人是一支非常強的隊伍，」達比修談到去年世界大賽的失利，「我不知道他們是不是摸清了我的球路，但他們本來就很強，另外有一部分原因，是我在世界大賽也不是處於最佳狀態。」

達比修想在小熊雪恥，隊友也認為他的到來能夠大大加分，佐伯瑞斯特（Ben Zobrist）說：「他能增加其他球隊的恐懼感，他可是當今棒壇最有三振能力的投手之一，5種球路在各種球數下都能操控自如。就算打者不怕好了，至少對決時他們會很不舒服。」

(中時電子報)