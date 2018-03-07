3月7日三大報頭版要聞

2018年03月07日 07:35 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁船於3、4日在暫定執法線東側，連續兩天遭日本取締緊追，並發射水炮驅趕。國民黨團昨召開記者會抨擊民進黨政府遇到日本就像軟腳蝦；外交部長吳釗燮則在立法院表示，日本確實執法過當，希望往後不要再發生類似情事，否則會傷害台日友誼。

.二二八那一天，前總統陳水扁看著退役上校繆德生墜樓電視報導，雙眉緊蹙，喃喃念著「怎麼會搞成這樣？」探視的友人都感受到空氣凝結的沉重，阿扁打破靜默，道出蔡英文總統非張豐榮或李登輝推薦，而是自己一手栽培的不為外人知的歷程。

.民進黨嘉義縣長初選民調結果6日出爐，翁章梁以8.41％贏張明達，翁章梁得知可望獲黨中央提名，喊出團結合作，力拚年底五合一勝選。不過，張明達陣營不僅預告「初選還沒結束」，也質疑民調公平性，並針對黨中央延後公布民調等提出4大質疑，要求黨中央在所有疑點未查明前，不能公告提名；傍晚張明達服務處則聚集大批支持者，勸進張明達選到底。

.國民黨主席吳敦義昨天炮轟政府核能政策左支右絀，大台北地區蔬果行銷供應不良、衛生紙暴漲買不到，顯見政府無法符合國民需求，國民黨要更加奮發圖強，2018年從基隆到墾丁贏得可觀選票、多贏幾個執政縣市，讓國民黨奮起團結，在2020有機會重返執政。

◎旺報

.蔡政府啟用對大陸涉台圈相當熟悉的台大國發所教授「中國通」陳明通回鍋陸委會，在台灣進入選舉年，確保兩岸關係不失控為主要考量。陳明通去年中共十九大後11月初曾低調赴北京交流，當時由全國台聯出面邀請，但陳也見到大陸前國務委員、全國台研會長戴秉國，針對兩岸情勢交換看法。

.近日傳言大陸可能將台辦和港澳辦業務整併組建新單位，立法院院會6日施政質詢時，民進黨立委邱志偉提議，未來可把陸委會與外交部合併或作調整，陸委會港澳處移到外交部，向大陸表明我們有主權立場作反制。行政院長賴清德未明確回答，他說，大陸不管用什麼方式或惠台措施，本質上都是利中政策，目的都是要併吞台灣。

.行政院長賴清德日前在立法院備詢時表示，無論九二共識或經濟利益，中國的目標「就是併吞台灣」，對此，兩岸和平發展協同創新中心執行主任劉國深表示，台灣與大陸本就同屬一個中國，何來併吞之說？他批評賴不該誤導社會輿論，台灣應該要拿出執政效能和大陸爭民心，不能失去信心就翻桌子，這種論調是把兩岸關係往絕處逼。

.大陸第十三屆全國人大於近日召開，國防支出於2018年將增長8.1%，達到1.1兆人民幣，約為台灣的16倍。大陸軍事專家解讀時指出，這是為了履行使命的時代要求，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，以維護國家主權、統一、領土完整。我國防部於6日對大陸軍費一事表示，大陸的實際軍費可能更高，國軍也會透過軍購發展防衛需求。

◎工商時報

.上銀科技來自半導體、汽車、光電及工具機等產業訂單暴增，公司祭出高額獎金鼓勵員工過年期間主動加班策略奏效，昨（6）日公布2月合併營收19.12億、年增33.78％；累計前2月合併營收年成長幅度高達54.47％，絲毫不受過年期間工作天數減少的影響。

.台灣人真的很愛買保單。據保發中心最新公布的統計，去年國人平均每人保費支出（即保險密度）達新台幣15萬1,750元，創史上新高金額，其中6,648元為產險保費支出，剩下14.5萬元都是壽險保費支出，比前年成長9％以上。

.江蘇省釋出將加快重拳治污的訊號。江蘇省長吳政隆昨（6）日表示，江蘇有污染規模大、水質不達標等問題，並點名昆山污染情勢仍嚴峻，今年該省將全部清除劣V類水體斷面。去年底昆山曾祭出吳淞江沿岸企業停產的前例，後雖因台商反彈強烈踩煞車，不過打響環保攻堅戰是大陸當前最重要政策目標，包含江蘇在內的大陸台資企業，將面臨更嚴格的考驗。

.南韓總統府（青瓦台）周二宣布，南韓總統文在寅及北韓領導人金正恩將4月底在邊境板門店舉行史上第3次高峰會談，在峰會前將先行設立領袖熱線及通話。金正恩同時表示願意與美國就無核化展開積極對談。美國總統川普推文對兩韓的「可能進展」表示稱許。

(中時電子報)