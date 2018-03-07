丁小芹爆收錢不給包 Makiyo直播討債

丁小芹又被Makiyo和姐姐指控拿錢沒給包！（圖／本報系資料照片、取自丁小芹臉書）

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中時電子報
／綜合報導

丁小芹先前因為被爆賣假包、欠錢等問題鬧出糾紛，沒想到現在受害的是好友Makiyo和姐姐」！Makiyo上個月在直播過程中，直指丁小芹收了3萬8，卻遲遲沒把包拿來，最後買到包了，卻不是Makiyo姐姐「胖姐」要的款式，最後丁小芹至今3萬8也沒還。

Makiyo和胖姐上個月在直播過程中指控丁小芹疑似賣假包，更說付了錢卻遲遲沒拿到包，至今都過五年了，包包的錢也還沒還。據《蘋果日報》報導指出，胖姐因為在網上看了一款紀梵希的名牌包後，丁小芹表示可以幫忙代訂，胖姐於是先匯了3萬5給她，沒想到最後到貨後，款式根本不是胖姐要的，之後丁小芹就以「包包缺貨」為由遲遲沒給貨，也沒把先拿到的3萬5退還，最後胖姐自己花錢到微風專櫃購入。

不過胖姐接受訪問時也透露由於到丁小芹的店看包包時，不僅發現款是不對，更說「她給我的包聞起來很臭」，和她看上的皺褶羊皮材質有出入，讓胖姐懷疑不是真的，但丁小芹表示要寄回退貨要多收3千，因此總共和胖姐拿了3萬8，最後卻什麼都沒拿到。

除此之外，Makiyo也說自己曾和丁小芹買香奈兒二手包，可只背一年就壞掉，讓她也懷疑包包真偽。但對此，丁小芹也有所解釋，當時包包到貨後才發現胖姐已經買了，也稱和胖姐已經聯絡上，對方答應讓她分期還錢，下個月就會找時間解決；至於Makiyo懷疑買到假貨一事，丁小芹則說她經常背，如果壞了就維修，「順便就知道真假。」只是至今Makiyo和丁小芹也已經很少連絡，兩人友情早已淡掉許多。

(中時電子報)

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