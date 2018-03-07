三月週末「聽台灣」！童唱古謠、賽德克巴萊秀歌舞

2018年03月07日 07:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用心聆聽台灣最美好的聲音！今年3月起，台灣音樂館推出了新一年度「世代之聲─台灣族群音樂紀實系列」音樂會及台音講堂。本月9日至17日的週末，共策劃四場精彩可期的音樂會，將於台灣戲曲中心小表演廳粉墨登場。

《賽德克巴萊，大家一起來跳舞吧！》，由「賽德克傳統文化藝術團」與「嘉義大學音樂系管樂團」擔綱演出。（台灣音樂館提供）

9日《賽德克巴萊，大家一起來跳舞吧！》，由「賽德克傳統文化藝術團」與「嘉義大學音樂系管樂團」擔綱演出，演出者利用賽德克族織品的美麗紋路，結合古老的樂舞，使民眾彷彿置身在慶典中，感受賽德克族的精神。

緊接著10日《南管尋親記》由「台北詠吟樂坊」、「麻豆集英社」、「高雄大樹長青車鼓團」與知名九甲戲藝師黃美悅連袂演出，讓觀眾飽覽千年古樂在台灣開枝散葉、融入在地生活，發展出的眾多樣貌。

《南管尋親記》讓觀眾飽覽千年古樂在臺灣開枝散葉、融入在地生活，發展出的眾多樣貌。（台灣音樂館提供）

16日《傳唱賽夏之歌》將由苗栗縣南庄鄉「蓬萊國小」與「苗栗縣賽夏文化藝術推展協會」，運用劇場的手法，述說賽夏族人的歷史與文化，平日禁忌繁多的矮靈祭歌謠，也將在節目中重現；壓軸場次為17日的《聽見牡丹》，由遠從屏東到來的「牡丹國小古謠合唱團」與「牡丹古謠班」同台登場，透過村莊裡兒童和耆老的嗓音，將部落故事娓娓道來，呈現古謠的情境與脈絡。

《傳唱賽夏之歌》運用劇場的手法，述說賽夏族人的歷史與文化，平日禁忌繁多的矮靈祭歌謠，也將在節目中重現。（台灣音樂館提供）

台灣音樂館自2017年10月進駐台灣戲曲中心，即持續規劃音樂會、講座與展覽等多樣活動，每場展演活動策展理念，皆與你我生長的這片土地息息相關，族群文化豐富多元、場場精彩，邀請民眾共同聆賞寶島這片土地上的美好樂聲。

(中時電子報)