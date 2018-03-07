歐冠足》C羅頭槌逞威 皇馬淘汰巴黎晉8

2018年03月07日 08:06 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

一邊是「巴西隊長」內馬（Neymar）受傷開刀可能本季報銷，一邊是擁有首回合3比1領先優勢，還有「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）領銜。C羅7日以頭槌攻入他在本季歐冠聯賽的第12球，幫助衛冕軍皇家馬德里客場2比1再勝巴黎聖日耳曼，並以兩回合總比分5比2挺進8強。

「我們踢了一場完美的比賽，我非常高興，」皇馬教頭席丹（Zinedine Zidane）賽後驕傲的說：「從先發到替補球員，他們的表現都非常好。這可不是一個容易踢出好球的地方，但我們做到了。戰術上我們照著計畫來走，但最終還是得靠球員執行到位，這是最重要的。」

C羅（右）在第51分鐘力壓巴黎聖日耳曼的防守球員，頭槌破門替皇馬先馳得點。（路透）

上月才滿33歲的C羅，再次證明了他的價值。上半場兩軍以0比0僵持不下，下半場開賽僅6分鐘，皇馬的阿森修（Marco Asensio）左路截球，傳給瓦茲奎茲（Lucas Vazquez）左路吊中，C羅精彩搶點頭槌破門，助皇馬先馳得點。

這顆進球也讓C羅保持本季歐冠場場進球的傲人紀錄，巴黎聖日耳曼則屋漏偏逢連夜雨，14分鐘後義大利中場維拉提（Marco Verratti）遭紅牌罰下。隨後烏拉圭前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）雖然追回1球，但聖日耳曼兩回合總比分仍以2比4落後，終場前再被卡塞米洛（Casemiro）進球，澆熄反撲希望。

巴黎聖日耳曼的維拉提（中）下半場遭紅牌罰下。（路透）

聖日耳曼去年夏天以2.22億歐元的世界紀錄轉會費延攬內馬，就是希望問鼎歐冠金盃，怎料內馬上月底在法甲聯賽受傷，其餘隊友戰皇馬也沒踢出應有水準，連5年在歐冠16強黯然出局。而且，聖日耳曼球迷下半場施放煙火，延誤開踢時間，也可能遭到歐洲足聯的處分。

同時間另一場歐冠16強賽，英超「紅軍」利物浦挾著首回合客場5比0大勝葡萄牙波圖的絕對優勢，次回合主場雖遭0比0逼和，不影響8強門票輕鬆落袋。

(中時電子報)