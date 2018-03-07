我船遭日驅趕外交部一席話 黃暐瀚轟：哪國政府才會說出的話？

外交部長吳釗燮。(中時資料照,杜宜諳攝)

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中時電子報

蘇澳籍「東半球28號」漁船日前連續2日遭日方公務船緊追直至接近我方領海附近，外交部則強調，該船是否有越界作業行為，農委會漁業署已進行查證，也已洽請日方提供具體事證。對此，資深媒體人黃暐瀚說日本公務船「侵門踏戶」，外交部還說這種話，「這到底是哪國政府、哪樣官員才會說出的話？」

蘇澳籍漁船「東半球28號」在3月3日及4日連續2日出海作業時，遭日本水產廳執法船艦取締，甚至還噴水柱干擾。外交部長吳釗燮6日指出，外交部秉持勿枉勿縱的態度處理，日方若過度執法，我方當強烈抗議，若我方漁船有越界行為，政府也會加以處理。外交部強調，該船是否有越界作業行為，農委會漁業署刻正進行查證，我方也已洽請日方提供具體事證。

經過數日調查，漁業署昨表示，「東半球28號」在2月28日至3月3日之間，以特定漁業的身份出航，由於該船漁業執照為延繩釣漁船，根據《延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法》規定，延繩釣漁船未經許可，不得赴台日漁業協議海域作業，經查，「東半球28號」3月1日至3月3日進入台日漁業協議海域內外作業並未經過核准，已違法。

對此，黃暐瀚在《ETtoday東森新聞雲》雲論中指出，漁民有沒有「越界」、「違法捕魚」都可以追究，但日本公務船已追到家門口，外交部竟還在「審慎了解過程細節」，漁業署還在「深入了解我漁船是否違規」？「這到底是哪國政府、哪樣官員才會說出的話？」

黃暐瀚最後更舉馬英九為例，他說如果發生在馬時期，或說驅趕台灣漁船的對象是中國大陸的船艦，「執政黨早就要被罵到狗血淋頭」。他說可以理解對美日的拉攏，是蔡政府的必要，若是「真心換絕情」就算了，就怕是「癡心換絕情」，癡人說夢的癡。

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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