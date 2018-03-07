馬英九賣台？羅智強：他的確出賣這東西

2018年03月07日 08:59 中時電子報 陳定瑜 ／即時報導 ／即時報導

馬英九常掛在口中的一句話：「我沒有出賣台灣，我出賣的是台灣的水果！」圖為馬(右)和龍應台(左)昨在屏東幫路邊攤叫賣水果。(翻攝龍應台臉書)

前總統馬英九到花蓮推銷觀光後，昨又到屏東訪老友兼老部屬龍應台，並幫路邊水果攤叫賣水果，吸引大量人潮。總統府前祕書長羅智強有感而發，想起馬常說的一句話：「我沒有出賣台灣，我出賣的是台灣的水果！」

龍應台昨在臉書發文，指馬英九說要下鄉來「看一下失業部長的生活」，她說，那就來感受一下我的普羅旺斯吧。沒有媒體跟隨採訪，兩人走路去菜市場。

龍應台說，馬英九先在市場吃大腸麵線，「隔壁是水果攤，水果特別漂亮，沒想到他(馬)當場叫賣起來」，人們發現了湧過來開心拍照，一個戴斗笠的鄉親用力擠過來，抓住馬的手，極其認真地說，「太辛苦，太辛苦了。」

對此，羅智強今在臉書寫，卸任後的馬英九總統，現在可以自在地表現他一直以來就有的幽默感與真性情，很為他高興。

羅智強說，馬去探望他的老友兼老部屬龍應台，竟扮起菜販，叫賣水果起來，多有趣畫面，讓他想起馬英九以前被批賣台時，常掛在口中的一句話：「我沒有出賣台灣，我出賣的是台灣的水果！」

(中時電子報)

馬英九到市場吃一碗大腸麵線。(翻攝龍應台臉書)