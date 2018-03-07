段純貞水餃湯頭香辣麻 高麗菜清香可口

2018年03月07日 09:01 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

段純貞牛肉湯餃吃得到椒麻香辣的老火湯精髓，水餃沾滿香辣湯頭，剎是好吃。（馮惠宜攝）

不但賣川味牛肉麵，段純貞店裏的高麗菜豬肉水餃以呈現食材原味取勝。（馮惠宜攝）

段純貞店裏多樣的風味小菜，每道40元，CP值頗高。（馮惠宜攝）

新竹牛肉麵名店「段純貞」，其香麻辣多滋多味的牛肉麵讓人津津樂道，針對不嗜辣的客人店裏的「高麗菜豬肉水餃」，呈現肉菜原味也擁有一票死忠的支持者，而牛肉湯餃泡在多達24種中藥熬製的老火湯頭內，飽滿的水餃入口濃郁香辣汁味讓人一顆接一顆欲罷不能。

段純貞以川式牛肉麵聞名，創辦人段純貞從重慶來台灣，昔日在眷村賣起自製豆瓣醬、辣豆瓣等手工醬料，其孫以祖傳醬料為底蘊釀多年研發出段純貞牛肉麵，其香辣麻多滋多味的老火湯頭變化出多種麵食讓許多饕客一吃上癮，兩年前進軍台中市場，無論廣三SOGO或是公益路分店迄今仍是紅紅火火，每到用餐時刻，來晚了只能在店外候位。

段純貞令饕客津津樂道的莫過於店裏老火湯頭，利用生鮮肥牛炸出的自製純天然油脂，加入香蔥、薑、蒜、豆瓣與24種中藥材慢火拌炒8到9小時後加入牛骨高湯中熬煮，再搭配上各種手工調配的香料、醬料烹製而成，溫而不火、油而不膩的特色，堪稱店裏各色麵點的靈魂之湯。

別以為牛肉麵店的水餃就不怎麼樣，段純貞店內的兩款水餃商品：高麗菜豬肉水餃、牛肉湯餃精緻到位，高麗菜豬肉水餃，肉菜比例和坊間水餃不太一樣，入口高麗菜香撲鼻，以豬脅肉製作的紋肉較為細緻少油，以呈現食材的原味取勝。

而牛肉湯餃，飽滿的水餃泡在椒麻香辣的老火湯裏，吃得到老火湯的精髓，對於愛吃水餃的饕客而言算是CP值頗高。

段純貞SOGO店：

地址：台中市台灣大道2段459號14樓

電話：04-23225557

營業時間:AM11:00～PM9:30

(中時)