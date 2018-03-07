夫自砍38刀 妻加工自殺詐千萬保金 媳婦一通電話毀計畫

車床工廠老闆王義祥陳屍自家工廠，檢警查出王男與妻子合謀加工自殺，詐領保險金。（資料照，柯宗緯翻攝）

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中時電子報
/綜合報導

高雄仁武區鐵工廠老闆王義祥2年前被發現雙手捆綁、陳屍自家工廠，身上挨38刀身亡，警方原朝他殺方向調查，不過案情經調查後急轉直下，原來是王男久病厭世遂與妻子合謀加工自殺，讓家人得以領1200萬保險金，王妻故佈疑陣，卻因媳婦一通電話露餡。橋頭地院依幫助自殺罪，判王妻3年2月徒刑。

判決指出，經營鐵工廠的王男收入不穩，長年患有下背脊椎炎、右肩滑液囊炎等疾病，經濟壓力加上健康困擾，興起自殺求死念頭。2016年11月，王男服下妻子提供的6顆安眠藥，持刀自砍頸部38刀，王妻再利用黃色塑膠繩，將王男綑綁椅子，連同椅子將丈夫推倒在地，旋即拉下鐵門離開現場，最終王男因大量出血，倒臥地面身亡。

檢警監聽電話，發現王男媳婦曾在電話中對丈夫講道，「婆婆現在都會想說，如果死因不是因為他殺，保險就一毛都領不到」，警方因此認定王妻及兒子為保險金受益人，進而查出王妻投保大量保金，和丈夫合謀，揭穿加工自殺真相。

法院審理時，王妻坦承犯罪事實，惟否認詐領保險金意圖。合議庭認為，王妻得知丈夫企圖自殺後竟未加以阻止，反而提供幫助，將現場布置成他殺假象，誤導檢警偵辦方向，企圖獲取鉅額保險金，動機可議。王妻當庭坦承犯行，法官依幫助自殺罪，判其3年2月，可再上訴。

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