好市多蘋果切開爛成「超級蜜蘋果」 網驚：白雪公主才買得到

「超級蜜蘋果」！？近日有民眾到美式賣場購買進口水果，切開後的壞損程度讓人看傻眼。（圖／取自　COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

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中時電子報

為維護水果品質，好市多公告消費者勿挑選更換，避免造成其他商品損傷。不過，近日又有民眾在網路社團透露買到腐壞的進口蘋果，外觀雖然看似沒有任何撞傷，但切開一看卻讓人看傻眼，黑到像「超級蜜蘋果」，讓網友驚嘆「白雪公主才買得到」。

有民眾在網路社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」指出，自己好一陣子沒有在好市多購買水果，但昨日在台中店下手要價近500元的進口蘋果，沒想到回家剖開一看，發現有顆蘋果超過8成果肉早已腐壞；讓買到的苦主大嘆，「想再次給機會，(但)看來我想太多了」，還自嘲「其實我真實身分是後母」，才會買到壞心的蘋果。

好市多蘋果折損案例層出不窮。（圖／取自　COSTCO 好市多 消費經驗分享區）
好市多蘋果折損案例層出不窮。（圖／取自　COSTCO 好市多 消費經驗分享區）
好市多蘋果折損案例層出不窮。（圖／取自　COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網友看到如此品質紛紛留言說，「誇張」、「真不知道會員費是不是繳假的，品質一次比一次差」、「慘了，我昨天買一盒送人」，但也有網友說，「應該去官網反應才能有機會獲得改善，有時是水果商的問題」、「運氣也太差，我買10幾盒，大多品質不錯」。

雖然好市多設有退貨機制，但早已非首次有消費者買到壞蘋果的案例，從社團過去網友回報的經驗來看，從2年前就有這類情況，消費者雖然購買前目視檢查，但多是回家後切開才發現有問題，導致消費者無奈感歎，「固然是可以退貨，但跑一趟也是很麻煩」。

(中時電子報)

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