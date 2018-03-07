修杰楷慶生眾星齊聚 霍建華也來了幸福肥搶鏡

2018年03月07日 09:02 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

修杰楷慶生趴，眾星友都來了。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

霍建華被發現有「幸福肥」情況。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

3月6日是修杰楷35歲生日，除了有最愛的家人陪在身邊，還有星友們一起慶祝，他感性說：「謝謝你們讓我的生命中有了你們」，除此之外霍建華也驚喜現身慶生趴，不過疑似出現「幸福肥」情況，意外引起熱議。

賈靜雯替修杰楷辦生日趴，不僅兩個寶貝女兒咘咘、Bo妞都現身，還找來楊銘威、方志友夫婦、歐弟夫婦、小鬼等好友一起慶祝，她開心說：「因為你們陪伴心滿意足了，朋友家人一輩子，這就是感情」，看到這麼多人幫他慶生，修杰楷也感性說：「謝謝我最愛的你和我們的最愛，謝謝我的好友們，謝謝你們給我這個難忘的一天，謝謝你們讓我的生命中有了你們」。

夫妻倆也開心拍多張全家福照，紀錄這難得時刻，也和大夥拍合照，想不到低調的霍建華也驚喜現身，但不見林心如身影，應該是她有行程，所以由霍建華代表出席，而他婚後似乎「幸福肥」，整個人變圓潤，網友驚呼「華哥竟然也有來」、「華哥婚後伙食很好耶」，但仍誇他長肉還是帥。另外，照片中咘咘被爸爸抱著，男神霍建華就站在旁邊，但她表情卻有些傲嬌，也被虧「表情很有戲」，意外成焦點。

(中時電子報)