NBA》打籃球不會憂鬱？洛夫坦承看心理醫生

2018年03月07日 09:09 中時電子報 盧品青

打籃球的人就不會憂鬱嗎？近來騎士前鋒洛夫(Kevin Love)、暴龍後衛迪羅薩(DeMar DeRozan)皆坦承他們的心理狀況不佳，洛夫表示他掙扎了很久才接受自己有心理問題的事實。

洛夫在《球員論壇》表示：「有人問我為什麼NBA球員不用看心理醫生。我說我是最不需要看心理醫生的人，我們才20多歲，從小打籃球長大，現在靠打籃球賺錢，是能有什麼壓力？我不曾碰過職業運動員談論心理問題，我也不想談論，因為我不想讓人以為我很軟弱。」

洛夫生涯前期在灰狼幾乎有著MVP等級的數據，雖然沒有打進過季後賽，但他看上去是快樂的。2014年洛夫轉隊到騎士，連續3年打進總冠軍戰，壓力反而愈來愈大，加上本季的內亂與個人傷病，讓他身心俱疲。

洛夫說：「其中一個原因是迪羅薩給我的啟發，我們兩人的成長過程有很多的共通點。並不是說每個人都得分享自己的祕密，但我認為我們可以大方公開談論這種心理上的障礙，創造一個更友善的環境。」

騎士球團知道洛夫的問題，洛夫的心理醫生是球團幫忙找的。勇於承認自己問題的人並不是軟弱，而是一個堅強的人。隊友詹姆斯(LeBron James)發文鼓勵洛夫：「好兄弟，我向你致敬，你現在比以往都更加強大！」

(中時電子報)