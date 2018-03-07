軍民兩用 陸發展超音速5倍空天飛機騰雲

2018年03月07日 09:11 中時電子報 楊幼蘭

中國上個月底發射了小型多用途可重複使用空天飛機，隨著中國測試高超音速無人機，各國太空飛機競賽已邁入白熱化階段。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，了解相關實驗的研究人員透露，這架高超音速空天無人機從內蒙酒泉衛星發射中心發射，加速到超過音速5倍進入軌道，接著安全返回地面。

而據大陸央視報導，中國政協委員、中國航太科工集團三院院長張紅文證實，中國正在研製可用以往返太空與地球運輸，並能重複使用的「空天飛機」，它既能載人，也能把衛星等航天器送到太空。載人時，可用於太空旅遊、太空人運送等。

至於在貨運方面，則可用於發射各類衛星，太空站貨物補給與太空應急救援等。張紅文又表示，這個工程技術難度很大，現在主要是在初期的技術研發階段。

他指出，空天飛機與目前火箭再回收的方式不同，能從普通的機場起飛，把航天器運送到軌道上，能夠帶來航太運輸方式的革命。

研究人員說，中國的目標是發展軍民兩用的空天飛機，不僅能飛速穿透飛彈防禦系統，也能協助重建衛星網路，或是送旅客上太空。

而負責發展空天飛機原型的，是位於四川省綿陽市安縣的中國空氣動力研究與發展中心，又名為中國人民解放軍第29試驗訓練基地。這軍事設施擁有部分中國最先進的風洞，以進行超音速研究。

中國空氣動力研究與發展中心研究員葉友達證實，相關測試的確在進行，但由於專案具有國防機密性，因此無法提供細節。

中國《科技日報》2月23日披露，近日中國首度成功進行了航太飛行器模型試驗，試驗負責人並用「歷史性跨越」來形容這次試驗的重要性。

(中時電子報)