解讀陸政府工作報告 張志軍：推進和平統一進程意義重要

2018年03月07日 09:45 旺報 陳君碩

大陸國台辦主任張志軍6日解讀今年的政府工作報告涉台內容，他認為過去只講「兩岸關係和平發展」，這次加上了要推進祖國和平統一進程，意義重要，此外，報告也強調了需堅守的紅線，就是堅決維護國家主權和領土完整，且意志和決心更加鮮明。

張志軍今年當選福建省的全國人大代表，他於6日參加福建代表團會議時，分析解讀政府工作報告。據中新社報導，張志軍表示涉台段落的七行字，講了六層意思。

第一層，報告中「我們要繼續貫徹對台工作大政方針」，講的是對台工作的大政方針是一貫的、是明確的，它不會因為、也沒有因為台灣政局的變化而改變；第二層，闡釋了對台工作和處理兩岸關係的基本原則，也就是堅持一個中國原則和體現一個中國原則的九二共識。張志軍說，這是我們處理所有台灣事務必須要遵循的根本原則；大陸和台灣，海峽兩岸，同屬一個中國，是一個國家的關係，不是兩個國家或一中一台的關係。

第三層，提出了對台的工作任務，也就是推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。張志軍認為，過去，我們很多都只是講兩岸關係和平發展；這次，不僅僅提到繼續推動兩岸關係和平發展，也要推進祖國和平統一進程，「這個意義是重要的」。

第四層，強調了需要堅守的「紅線」，也就是堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑。張志軍說，這是我們對黨、對歷史、對人民做出的莊嚴承諾和責任，何況在21世紀的今天，這個意志，這個決心，更加鮮明。

第五層，提出了推進對台工作的具體政策措施和努力方向，就是要擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇；第六層，則是向台灣同胞發出呼籲，表達了我們的期待，也就是要順應歷史大勢、共擔民族大義，共同致力於中華民族偉大復興。

張志軍也提到國台辦日前公布的惠台政策31條，他表示31條措施涉及的範圍之廣、力度之大，前所未有，將有助於台資企業降低生產成本、加快轉型升級、拓展大陸的內需市場，助推台資企業在大陸紮根發展。

他也指出，這些措施為台灣同胞特別是年輕人來大陸學習、創業、就業、生活提供更多的便利，創造更好的條件，也有利於深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展，增進兩岸同胞福祉和親情。

張志軍表示，要把出台的政策措施落到實處，評估實施效果，還要根據形勢的發展、兩岸同胞的一些新要求，研究制定一些含金量更高的措施，不斷擴大和深化兩岸經濟文化交流合作，努力構建兩岸命運共同體，紮實推進祖國和平統一進程。

(旺報)