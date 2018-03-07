公款偷吃保鏢 美裸照女市長芭蕊宣布辭職

2018年03月07日 09:23 中時電子報 李靖棠

據美聯社（AP）報導，上月底遭媒體爆料，與保鏢在公務時間偷情，美國田納西州納希維爾女市長芭蕊（Megan Barry）宣布辭職，由副手接替市長職缺。芭蕊上月底開始被田納西州調查局（Tennessee Bureau of Investigation）調查，指稱她利用公務時間，與保鏢佛瑞斯特（Rob Forrest）偷情，甚至還在保鏢的手機內，發現女方的裸照。

本堅持未做錯事情且拒絕辭職的芭蕊，與前保鏢佛瑞斯特遭指控竊取公款，美媒報導指出，辭職前夕，芭蕊同意歸還市政府約1.1萬美元（約32.1萬台幣）；而佛瑞斯特也因怠忽職守，將歸還4.5萬美元（約131.4萬台幣）的費用，作為公職薪資賠償。

美國田納西州女市長芭蕊（圖左）與原保鏢佛瑞斯特（圖右）傳出婚外情。（圖/美聯社）

現年54歲的芭蕊，一度被視為民主黨（Democrats）明日之星。出生於加州、成長於堪薩斯州，擁有天主教私立巴克大學（Baker University）與范德比大學（Vanderbilt University）學碩士學位。從政以前，她曾自行創業擔任諮詢顧問的職務。

美國田納西州女市長芭蕊，在遭指控竊取公款後宣布辭職下台。（圖/美聯社）

2007年投入納希維爾市議會選舉，擔任該市議員多年，並曾主持該市第一對同性婚禮。2015年在市長選舉中勝出，成為該市史上第一位女性市長。芭蕊與母校范德比大學社會學教授布魯斯（Bruce Barry）結縭，育有一名子女。

妻子出軌的新聞在各大媒體鬧得沸沸揚揚，但作為丈夫的布魯斯似乎非常冷靜，從頭到尾都僅在推特上，發出一條芭蕊當年得票率的推文，對於外界的詢問和關心，則是一律不予理會。而這樁婚外情案，不僅破壞了兩個家庭，似乎也葬送了這位民主黨未來政治明星的前途。

(中時電子報)