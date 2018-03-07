公款偷吃保鏢 美裸照女市長芭蕊宣布辭職

田納西州出軌女市長芭蕊。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美聯社（AP）報導，上月底遭媒體爆料，與保鏢在公務時間偷情，美國田納西州納希維爾女市長芭蕊（Megan Barry）宣布辭職，由副手接替市長職缺。芭蕊上月底開始被田納西州調查局（Tennessee Bureau of Investigation）調查，指稱她利用公務時間，與保鏢佛瑞斯特（Rob Forrest）偷情，甚至還在保鏢的手機內，發現女方的裸照。

傳替川普墊偷吃A片女星封口費 律師怨：欠我380萬！
愛因斯坦親筆信拍賣 以300萬落錘售出

本堅持未做錯事情且拒絕辭職的芭蕊，與前保鏢佛瑞斯特遭指控竊取公款，美媒報導指出，辭職前夕，芭蕊同意歸還市政府約1.1萬美元（約32.1萬台幣）；而佛瑞斯特也因怠忽職守，將歸還4.5萬美元（約131.4萬台幣）的費用，作為公職薪資賠償。

美國田納西州女市長芭蕊（圖左）與原保鏢佛瑞斯特（圖右）傳出婚外情。（圖/美聯社）

現年54歲的芭蕊，一度被視為民主黨（Democrats）明日之星。出生於加州、成長於堪薩斯州，擁有天主教私立巴克大學（Baker University）與范德比大學（Vanderbilt University）學碩士學位。從政以前，她曾自行創業擔任諮詢顧問的職務。

美國田納西州女市長芭蕊，在遭指控竊取公款後宣布辭職下台。（圖/美聯社）

2007年投入納希維爾市議會選舉，擔任該市議員多年，並曾主持該市第一對同性婚禮。2015年在市長選舉中勝出，成為該市史上第一位女性市長。芭蕊與母校范德比大學社會學教授布魯斯（Bruce Barry）結縭，育有一名子女。

妻子出軌的新聞在各大媒體鬧得沸沸揚揚，但作為丈夫的布魯斯似乎非常冷靜，從頭到尾都僅在推特上，發出一條芭蕊當年得票率的推文，對於外界的詢問和關心，則是一律不予理會。而這樁婚外情案，不僅破壞了兩個家庭，似乎也葬送了這位民主黨未來政治明星的前途。

(中時電子報)

文章來源：New Nashville mayor sworn in after chaotic day

更多精彩新聞請見國際頻道！
白宮分歧白熱化 川普首席經濟顧… 震不停！巴布亞紐幾內亞連多震最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。