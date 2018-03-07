陸財長肖捷：減稅降費以換取企業活力

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大陸財政部長肖捷今（7）日表示，為減輕企業稅賦負擔，今年將繼續減稅降費逾1.1兆元人民幣（同），他並稱，希望透過財政收入的減法來換取企業效益的加法和市場活力的乘法。

肖捷今天出席大陸全國「兩會」期間舉行的記者會，對於外界關注的減稅降費政策，他稱，將繼續改革和完善增值稅制度。按照增值稅稅率三檔併為兩檔的方向，合理調整稅率水準，重點降低製造業和交通運輸等行業的稅率，目的是支援實體經濟發展。

其次，實施個人所得稅改革，包括提高基本費用扣除標準，增加專項附加扣除。第三，今年將加大對中小微企業的支持力度。主要是統一小規模納稅人年銷售額的標準，大幅擴展享受減半徵收所得稅優惠政策的小微企業範圍，使更多的企業能夠受益，並且考慮將創業投資和天使投資的有關稅收優惠政策在全國範圍內實施。同時，對企業新購入的500萬元以下的設備和器具當年一次性在稅前扣除。

他稱，測算實施上述減稅政策，全年減稅預計將超過8,000億元。同時，今年還要進一步清理規範政府性基金、行政事業性收費和經營服務性收費等，預計全年將減負3,000多億元，總計減稅降費達1.1兆元。

他強調，今年減稅降費政策的總體考慮，是用財政收入的減法來換取企業效益的加法和市場活力的乘法，這是核心要義所在。

(工商)

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