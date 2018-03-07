北韓願會談 川普歸功「嚴厲制裁」與陸「鼎力相助」

2018年03月07日 10:04 中時 江靜玲

美國總統川普今天對北韓願意與美國就非核化議題進行會談，對在對話期間暫停核武試驗的「非常正面」聲明表示歡迎，並把北韓願意會談，歸功於「非常、非常的嚴厲制裁」，以及中國的「鼎力相助」。

不過，對於與北韓會談是否有預設條件，以及他是否願意與北韓領袖金正恩晤面，川普則拒絕說明，僅表示，「我們等著看」。

川普在與到訪的瑞典總理舉行雙邊晤談前，在白宮橢圓形辦公室就南韓表示北韓願意與美國就非核化議題舉行會談，告訴記者，「南韓和北韓的聲明非常正面。」。川普說，與北韓間無疑已取得很大進展，至少在言詞上，對世界。北韓和韓半島，這都是件很好的事，「不過我們還要看情況如何發展，我們密切注意中」。

南韓特使團赴平壤會晤金正恩返國後表示，北韓願意與美國就非核化議題舉行會談，並將在對話期間暫停核武試驗。

至於是否相信北韓會放棄核武，川普重申了先前的推文指出，不論是進展或虛假希望，美國都將全力以赴；對於是否願意會見金正恩或進行直接會談，以及會談是否有先決條件，川普則表示，「讓我們會看看會發生什麼。」並連稱自己不想談論那些「還不知道的事」。

稍後在與瑞典總理的聯合記者會上，川普表示，他相信平壤是真誠的，並強調，這是因為「我們對北韓採取非常。非常嚴厲的制裁」，以及中國的「鼎力相助」。

儘管稱中國可以做的更多，但川普坦承，「中國對美國做的事，比過往要多的多。」

川普告訴在場媒體，美國仍保有所有選項。此前，美國副總統彭斯也表示，在平壤採取非核化行動前，美國對北韓施加最大壓力的立場不會改變。

白宮安全資深官員在6日下午的一場電話背景說明會中則證實，平昌冬奧結束後，將恢復聯合軍事演習，「盟軍的軍隊必須接受訓練」。

(中時)